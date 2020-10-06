教局大清算1“港獨”教師遭取消資格33人被譴責警告

位於九龍塘的宣道小學一名教師被教育局指“散播港獨”而遭註銷資格。

一名曾經遭大公報抨擊宣揚港獨思想的一名小學教師，於上月底遭到教育局取消其教師註冊。教局稱原因是該教師嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計畫地散播“港獨”信息；教育局亦因該校校長、副校長的監管不力，向他們發出譴責信。根據親共媒體披露，改名教師任教於九龍塘宣道小學。

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特首林鄭月娥今（6日）指出，事件性質嚴重，而教局將在下午舉行記者會交代事件。

教育局昨（5日）公布，自去年6月至本年8月，接獲247宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，局方已大致完成調查204宗個案，其中73宗不成立。教局在處理上述被註銷註冊教師一案時，還向該校校長、副校長發出譴責信，指他們監管不力。

中聯辦旗下的大公報於去年9月12日就網上流傳的消息報道該校一張“不能逾越的紅線”的工作紙，稱該小學有老師讓小五學生做一份討論“港獨”為題的工作紙，被指宣揚港獨的工作紙題見包括“你認為什麼是言論自由”、“沒有言論自由，香港會變成怎麼樣”；學生亦要先觀看香港電台 2018 年 9 月播出訪問前“香港民族黨”召集人陳浩天鼓吹“港獨”內容，再答寫“港獨”原因等；報道又指，該教師不讓學生將教材帶回家。

教育局指，成立的個案中，經過深入調查及公允的紀律程序後，於 9 月下旬取消一名教師的註冊。教育局認為，該名教師嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計畫地散播“港獨”信息，並不符合基本法下的憲制和法律地位。

教育局又表示，教案、教材和工作紙是教師需要花心思設計的教學內容、教學策略和鞏固學生學習的工具，“很明顯，在課堂散播『港獨』信息不是一時疏忽，而是有計畫的行為，而當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害”；重申即使單從教學內容的深淺程度而言，亦絕對不適合小學生。教育局說，為保障學生的利益、維護教師的專業及社會大眾對教學專業團隊的信任，決定取消有關教師的註冊。

教育局強調，被取消註冊的教師不能再擔任教師，至於嚴重程度不至於取消註冊的個案，包括髮出勸喻信、警告信或譴責信的個案，目的是提醒教師必須秉持專業操守，讓他們在校方密切監督和指導之下，有改正的機會，重新做一個稱職的老師，“但再犯者一定會被嚴懲，包括可能會被取消註冊。”

另外，當局已向21名教師發出譴責及12名教師發出書面警告，強調若有關教師再次作出失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊；當局亦分別向 19 名教師發出書面勸喻，以及向 18 名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。其餘當局初步認為有機會成立的個案，現正按既定程序處理，當局不排除稍後會有其他嚴重失德教師被取消教師註冊。