陳同佳投案遇上政治難題台灣要求“官方對話”

2018年在台灣殺害同行女友而惹起軒然大波的20歲香港青年陳同佳，2019年10月23日洗錢及盜用信用卡罪名刑滿出獄。陳23日上午9時在聖公會神職人員管浩鳴的陪同下步出監獄。

在台涉嫌殺害女友潘曉穎的陳同佳5日已聘僱台灣律師為其投案進行有關的安排，然而無論是行政院長蘇貞昌的講話或是陸委會所發表的聲明，台灣當局的底線是陳的自首必須經由台、港兩地的“官方對話”方能成事，正如蘇貞昌所講的“陳同佳不能自由行”，說走就走說來就來。

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目前港府採取的態度是任由陳同佳個人的取向，陳如意欲向台方投案，可自行安排乘搭飛機往台，跟政府完全無關，正如特首林鄭月娥早前聲稱陳在服刑之後，已是自由人，不受港府監管。

根據明報引述港府消息人士指，一切要等到陳同佳或其代表須先與台灣當局就抵台證件、日期、隨行人員等達成共識，其後港府才有角色提供協助。

然而蘇貞昌日前就陳自願歸案一事表明，台、港兩地政府要“好好的談”，但強調“他不可能來這自由行，我們也不容許一個殺人犯自由來去”，又說“香港政府用不着推來推去”。

台灣內政部長徐國勇5日早上出席立法院內政委員會會議回應質詢表示，在媒體上看到陳願投案的消息，但仍需透過官方管道處理。台警政署刑事警察局長黃明昭於立法院表示，官方管道沒接觸相關資訊。而明報報導，台警政署刑事警察局和士林地方檢察署，兩部門均稱沒收到陳同佳回台歸案相關資訊。

報導引述香港政界人士分析，事件反映港、台完全沒互信基礎，保安局作為對口，根本難以招架台灣的政治；蘇貞昌的說法是表明台灣在政治上要有根據，若非官方渠道處理便不會妥協，說法是“消費香港，表達港府的無能”，而港府只能處於被動。

報導又引述政府消息人士表示，香港與台灣的警務合作一直沒中斷，近期亦有交流但密度或較以往少，重申特區政府十分願意提供協助，解決陳同佳到台灣問題，但原則是處理過程中不應故意突顯台灣是一個國家，或出現不尊重香港的情況。台灣提及的聯繫窗口，陳同佳或其代表可直接與其聯絡，但由港府直接聯絡並不適宜，除非陳同佳與台灣就投案安排已有共識。