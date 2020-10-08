印度打台灣牌？三大傳媒“慶祝雙十”中方不滿

台灣即將慶祝雙十國慶，近年與中國關係急轉直下的印度，有兩家主流報章7日刊登全版的相關廣告，當地電視台7日晚更播出25分鐘台灣專題報道，引發中國駐印度大使館不滿，發函警告新德里，不要違反“一中”原則，不應稱台灣是一個國家或“中華民國”。但隨即遭到印度媒體人和網民圍剿，要中國別威脅印度媒體、別干預內政、別把中國共產黨的魔爪伸進來。

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據台灣中央社報導，台外交部也在Twitter轉貼印度媒體人反擊中國的帖文，並回應指，印度是地球上最大的民主國家，有着充滿朝氣和熱愛自由的人民；但看起來共產中國希望透過實施審查制度進軍印度次大陸，而台灣的印度友人只有一個答覆：“滾！”

報導指，受到武漢肺炎影響，1995年設立的台灣駐印度代表處，今年一改每年雙十慶典前夕舉辦酒會等慶祝方式，在當地報章刊登廣告，並與印度Zee News電視台旗下國際頻道“世界新聞一手掌握”（The World is One News, WION）合作，製作長約25分鐘的台灣專題報道，除介紹台灣多項成就外，印度官員及領袖更暢談台印合作。報道在昨（7日）晚首播，今天下午重播。

至於刊登雙十國慶的印度主流媒體，是印度快報（Indian Express）及政治家報（The Statesman），並預告WION的台灣專題報道。

不過，在廣告登出之後，中國駐印度大使發函警告“在報道提到‘台灣國慶’的印度媒體”，不要違反“一中”原則，並重申“台灣是中國的一部份”，世上只有一個中國，印度媒體不應稱台灣是一個國家，或使用中華民國稱呼台灣，也不應該稱呼“中國台灣地區的領導人”為總統。

在中國大使館發函警告印度後，WION主責外交與國防的特派記者席保（Sidhant Sibal）、獨立記者兼節目主持人考爾（Aditya Raj Kaul）等多名媒體從業人員，紛紛在推特（Twitter）轉貼中國駐印度大使館給媒體的警告函，並詢問網民：“中國駐印度大使館的舉動，是在間接威脅報道台灣的印度媒體嗎”？

由於自今年6月15日印度在拉達克（Ladakh）的邊防部隊，遭解放軍持“狼牙棒”夜襲，致20人喪生後，印度民間反中聲浪高漲，許多印度網民看到上述帖文後，紛紛轉發和留言回應。

有人“認同”中國主張，同意世上只有一個中國，也就是民主國家中華民國（台灣）；還有人呼籲，印度各大媒體都應對台灣雙十節做全版報道，來向中國傳達反對干預的訊息。有網民則批評，中國每天都以滲透、恐嚇干擾和干涉其他國家內政，但同時卻聲稱他們所犯下的一切罪行都是內政，更威脅所有國家不得發表評論。

有網民則“教育”中國，尊重領土完整是雙向的，要中國也要尊重“一個印度”，承認克什米爾和拉達克都是印度的一部份，也不要一天到晚妄圖奪得印度的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱：藏南地區）。

此外，有印度網民留言祝福中華民國、台灣朋友和台灣總統“國慶日快樂”，並強調台灣作為獨立的主權國家，台灣的繁榮與發展應獲得相應地位，“早日收回正遭中國共產黨佔領的中國大陸控制權”。