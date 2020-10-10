港府嚴禁政府屋邨屋苑住戶雙十掛“台灣旗”否則法辦

今日是孫中山辛亥革命推翻滿清成立中華民國109周年的雙十國慶，然而香港實施國安法後，港府房屋署今年異常緊張，近日發出內部電郵，提醒轄下180個屋邨及屋苑職員如發現有“台灣旗（Taiwan Flag）”或橫額展示，需呈報並拆走以確保“一個中國”原則。網媒立場新聞引述該電郵的指示，如戶主拒絕聽從勸告，職員可充公甚至求警協助。

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報導引述有房署職員指，今年是首次收到指示要在雙十節期間，監察有否展示台灣旗及慶祝活動，署方過去從未主動採取行動，亦未曾在電郵中提及要確保“一中”原則。而“台灣旗”就是指“青天白日滿地紅”中華民國國旗。

房署發言人傍晚回覆查詢時指出，一般不評論內部的電郵通訊，房署也不時向前線人員發出電郵提示其執行職務，會按既定指引跟進和移除未經批準的展示品 。

房屋署轄下目前有約 180 個公共屋邨，房委會亦以公契經理人身份管理數個居屋屋苑。根據報導，房署內部電郵是由房屋事務經理級別人員於本周三（7日）轉發予下屬，標題為“ Double Tenth 2020（confidential）”，意思是“2020年雙十節（機密）”。該電郵要求管理屋邨及屋苑的職員，由10月6日至9日，監察其管理範圍內有沒有台灣旗或橫額展示，以及慶祝雙十節活動。

電郵續指示，職員10月10日早上8時至晚上10時，需加強監控台灣旗展示，如有發現需儘快介入執管，並作呈報，但同時要求職員偵測及收集資訊時應低調行事。

電郵亦提及如發現有台灣旗展示，職員應拆走以確保“一個中國”原則，又指如戶主不聽從勸告，職員應將台灣旗充公，如有需要可向警方要求協助。

至於如果有牆壁被塗上台灣旗，電郵指職員應遮蓋，不過如果台灣旗在人身上展示就不用採取行動。

有房屋署職員向立場新聞表示，今年首次收到指示要在雙十節期間，監察有否展示台灣旗及慶祝活動，署方過去從未就此主動採取行動，“而一般執管行動，都唔需要記錄在案、沒收物品及通知警方”。

該職員續指，過往房署只會按房委會政策行事，高層未曾發出同類電郵，遑論在電郵中提及要確保“一中”原則。他指，由於擔心工作受影響，職員收到電郵後一般都會跟從指示。

房署發言人回覆，一般不會評論內部的電郵通訊，並指不時就公共屋邨的管理事務向前線人員發出電郵提示其執行職務，未經批準的展示品，會按既定指引跟進和移除 。

該傳媒記者9日到厚德邨物業服務辦事處查詢，被問屋邨內是否仍可掛青天白日旗，有外判保安員稱“我們無權答你”，又指任何人想掛旗幟或橫額，都需事先附上樣本申請。至於住戶可否在窗邊懸掛，該保安員直言“主任不批，就上去拆。”記者其後在厚德邨視察，暫未見有人在展示雙十節相關的物品。

南區區議會主席、房委會投標小組委員會委員羅健熙指，房署在屋邨管理電郵中提及要維護“一中”原則，做法罕見，令人聯想到可能與港區國安法實施有關。他指在現時政治正確重於一切的氣氛下，對房署有此做法不感意外。