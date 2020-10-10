蔡英文籲兩岸對等尊嚴對話

台北10月10日慶祝中華民國109年國慶。台灣因成功控制冠狀病毒疫情而受到國際社會矚目。台美關係也在中美緊張對峙中迅速熱絡靠近，引來中共戰機頻繁擾台，導致台海情勢緊繃。台灣總統蔡英文在國慶講話中呼籲兩岸在對等尊嚴的原則下對話，他強調這是台灣人民的主張。

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蔡英文今天在雙十節國慶講話中表示，現階段兩岸當務之急，是本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方；她說：只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我們願意共同促成有意義的對話。蔡英文說，她的上述表態是台灣人民的主張，也是台灣朝野政黨的共識。

據中央社報道，蔡英文在今年雙十國慶的演講題目是“團結台灣，自信前行”，內容分為“防疫成果貢獻國際”、“新情勢下的經濟戰略”、“堅實國防維護國家安全”、“積極作為參與區域合作”、“團結合作共度挑戰”五大面向。

蔡英文的國慶講話被淡江大學的國際事務與戰略研究所副教授黃介正認為是對北京“既未示弱、也未示好”…。表達了與北京當局和平相處、好好談的意願。

中央社還引述安全與區域合作事務專家指出，蔡的講話是“務實的和平主義”、“知兵非好戰”，也點出台灣確實可以在“後疫情國際新秩序的形塑上，扮演更積極角色、自信承擔更多責任。