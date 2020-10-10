警方逮捕9人 被指涉安排“12港人”出海

香港警方有組織罪案及三合會調查科今日中午（10日）在記者會上宣布同日早上拘捕了9人，涉嫌安排12名港人出海潛逃台灣但被大陸執法機關截獲。該12名港人乘坐的船隻8月23日據稱在果洲群島一帶被廣東海警截獲並被關押在深圳鹽田派出所，而家屬們至今仍被拒絕探訪。

廣告 繼續瀏覽後續

此前，港府一直宣稱對該案“沒有任何角色”，警務處長鄧炳強堅稱他是根據傳媒報導才知悉此事，但蘋果日報披露，當日香港飛行服務隊曾出動定翼機全程偵測12港人出海，而前香港眾志秘書長黃之鋒更出示官方紀錄，證明飛行服務隊該次出勤屬於“警方行動”，種種證據都似乎針對港府“沒有任何角色”的說法。

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東在記者會上，拒絕回應一切“警方早已掌握情報，並派員登上定翼機在空中監視，主動策畫空中監視行動追蹤”的報導，只是強調12名港人本身在香港觸犯非常嚴重的罪行，而偷渡時途經內地水域，系干犯大陸刑法，被大陸公安拘捕，行動與香港警方無關。

何振東交代案情指，警方今清晨採取行動，在九龍及新界拘捕4男5女，年齡介乎27歲至72歲，罪行是協助逃犯。警方懷疑涉案9名人士協助12名港人逃避法庭審訊及逃避警方追緝。9名被捕人分別為船主及“金主”，而且各有分工，涉嫌為在逃人士提供資金、偷渡前的住宿，接送在逃人士至碼頭，以及安排抵達台灣後的生活。

警方表示，被捕人士的職業為前議員助理、文員、音樂教師、廚師等，部份人士曾經參與反修例活動被捕。

行動中，警方搜獲50多萬元現金、手機、電腦、船隻交易的單據，資料顯示船隻費用約數十萬，而偷渡費用約數萬至十幾萬不等。9名被捕人與12名港人為朋友關係。至於被捕人士是否有涉及安排其他人士逃離邊境，仍在調查中。警方重申，跨越偷渡對人身安全有風險，對家人亦造成極大負擔。而協助罪犯逃避罪責屬嚴重罪行，一旦罪成，最高監禁為10年。