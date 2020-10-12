中國加快發展深圳代香港 期五年完成跨境資金池試點和大灣區數據平台

在中國國家主席習近平南下慶祝深圳等特區成立四十周年前夕，中國公布，將於今後五年在深圳完成數字人民幣內部封閉試點測試和本外幣合一跨境資金池業務試點；另外，亦會在深圳設立粵港澳大灣區數據平台，推動數據交易。新華社引述中國經濟體制改革研究會會長彭森表示，這是中共黨中央從全局出發，在新時代推動深圳改革開放再出發的重大戰略部署。不過，香港立法會科技界議員莫乃光指出，在歐美國家與中國分道揚鑣(decoupling)之際，若果中國不先改善它與國際社會的關係，以大灣區取代香港設立數據平台，並不是特別有吸引力。

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在香港因為反修例運動和港區國安法而令營商環境轉差之際，中共中央辦公廳和國務院辦公廳昨(11日)晚發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，訂明兩至五年內，要在毗鄰香港的深圳，形成一批可複製、可推廣的重大制度成果，基本完成試點改革。

《試點方案》共27條，訂明要完善要素市場化配置體制機制、打造市場化法治化國際化營商環境、完善科技創新環境制度、完善高水平開放型經濟體制、完善民生服務供給體制、完善生態環境和城市空間治理體制。

在西方流行的數據買賣方面，《試點方案》指明，深圳將加快培育數據要素市場，當中包括率先完善數據產權制度，建立數據隱私保護制度，又會以試點形式推進政府數據的開放共享。另外，政府支持在深圳建設粵港澳大灣區數據平台，研究建立數據交易平台。

立法會議員莫乃光接受本台訪問時表示，未知《試點方案》所指的大灣區數據平台如何運作，但估計是類似作出特別安排，形成一個「數據特區」，在此特區內可能可以使用國際標準行事，但國際企業對中國制度有多大信心，大家「心中有數」。他補充，香港過往一直是區內的數據中心，但國安法落實後，已有科技公司撤出香港，部分公司更把數據中心遷往新加坡、南韓及台灣等地，現時北京政府期望國際公司逆遷出的勢態，轉把數據中心由香港或其他地方遷往深圳，有一定難度。

他估計，一些覷覦大陸市場的硬件產品，例如蘋果手機、德國汽車行業，會傾向願意接受大陸的遊戲規則，但好像谷哥、臉書等軟件公司，不會受深圳的數據平台吸引。

莫乃光指出，現時歐美國家正與中國分道揚鑣，而數據是最先分道揚鑣的，若果中國不改變這種政治關係，大灣區其實沒有多大吸引力。

另外，《試點方案》又支持深圳在資本市場建設上「先行先試」，包括在中國人民銀行的深圳機構內成立金融科技創新平台，支持開展數碼人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。

其次，亦會擴大金融業的對外開放，包括開展本外幣合一跨境資金池業務試點，推動完善外彙管理體制；另亦支持符合條件的外資金融機構在深圳依法發起設立證券公司和基金管理公司，以及開展支付業務。

香港去年6月爆發反對修訂逃犯條例運動，中共在8月決定，支持深圳建設「先行示範區」，當時已有評論指出，中共總書記習近平不滿香港的「港獨」思潮，認為GDP比香港高，部分產業亦比香港做得好，自然可以把香港的金融中心地位轉至深圳的前海。一年後便推出《試點方案》，期望五年內可以取得「標誌性」成果，基本完成試點改革任務。