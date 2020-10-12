李孟居赴港聲援反送中消失一年多央視證實涉台諜案被捕陸委會批栽贓

台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居去年八月前往香港聲援「反送中運動」後失去音訊，當時曾引起綠營高度關切，台媒大幅報導。昨天(11日)央視報導指出，大陸國安機關最近破獲幾百件台諜案，央視「焦點訪談」節目將由今天起一連三天加以介紹，首先登場的就是台諜李孟居案。台灣各界才恍然大悟，原來李孟居涉及台諜案被抓了。

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央視報導指出，李孟居的好友「台灣聯合國協進會」候補理事陳亞麟去年七月底找到李孟居，計畫前往香港聲援黑衣人。報導還公布了李孟居與陳亞麟兩人的聊天紀錄。兩人商議，為了配合蔡英文政府「支持香港民主運動」，受「台灣聯合國協進會」指派，兩人將入境香港實施「反送中加油」的行動。聊天紀錄還顯示，李孟居認為，此舉日後可作為「政治獻禮」，提升自身的地位，有利於未來競選立委。但最後關頭，陳亞麟說他無法前往。

去年8月18日，李孟居抵達香港，一落地就參與「反送中加油」行動，並第一時間將相關圖片發回台灣。隨後他從網上獲悉有武警在深圳集結的消息，就前往深圳灣體育館警戒線附近拍攝。報導說，李孟居拍攝的照片、影片，涉及部隊集結地點、主戰裝備和數量，境外據此可測算出部隊級別、規模、戰力和作戰意圖，嚴重危害國家安全，將受到法律嚴懲。李孟居並對着鏡頭認罪，並譴責暴力。

去年10月31日，大陸官方正式逮捕李孟居，以涉嫌「為境外刺探、非法提供秘密罪」將案件移送檢察院審查起訴。目前已進入法院審理程序。

台灣陸委會昨天晚上響應表示，這是對岸惡意的政治炒作，誣陷台灣的人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主法治社會的正常運作，動機令人不齒。陸委會並要求中共當局，停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓台灣人民。

陸委會指出，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯悔罪等作法，完全不符合正當法律程序。

台灣國安局則表示，將持續關注後續發展。國安官員認為，這是中共新一波文攻武嚇方式之一，現階段毋須隨聲起舞，須進一步觀察。

屏東縣枋寮鄉長陳亞麟則表示，李孟居還活着令人振奮，他認為，人在對岸，很多事情身不由己，他相信李孟居是「被自白」的。