港特首出席深圳慶祝大會 推遲施政報告發表 林鄭否認自我矮化 評論諷港官只會接旨

香港一年一度由特首宣示施政綱領和具體政策的施政報告，原訂後(14日)天發表，但特首林鄭月娥今天宣布推遲至下月底之前發布，而當天則會應邀出席深圳特區成立40周年的慶祝大會，聆聽中國國家主席習近平在會上發表講話。林鄭月娥否認這是矮化香港的施政報告，而是周末才敲定上京與各部委協調刺激香港經濟復蘇的具體方案，以便在施政報告中發表。

廣告 繼續瀏覽後續

不過，熟悉中國時務的評論員劉銳紹接受本台訪問時指出，北京政府的安排不會理會香港，只須地方服從中央，所以林鄭月娥只能服從，選擇出席深圳慶祝大會。他續稱，港人芍此可能感到不快，但香港沒有「牙力」與北京討價還價，再加上港官「只會接旨 毫無『吉屎』(英文guts的音譯，意指膽量、氣魄)」，預料香港將更快被邊緣化，而事件亦凸顯北京的封建王朝思維不適合管理現代化的香港。

獲邀出席深圳慶祝大會的香港代表，其實還有人大常委譚耀宗，但他上周接獲邀請時已加以婉拒，因為他要出席明天起一連五日的人大常委會會議。

香港《星島日報》今天報道，港澳兩地特首獲邀出席後天的深圳特區40周年慶祝大會，但與施政報告發表的日期重迭，港府正考慮推遲施政報告的發表。

特首林鄭月娥今早舉行記者會，宣布押後發表施政報告，原因是剛收到北京的中央政府通知，讓她本月往北京討論支持香港的措施，因為各部委本月下旬將會舉行協調會議，她為了尋求北京支持以便在施政報告中宣布，故此決定押後施政報告的發表時間。

她同時公布，今天會率團前往深圳，以便出席後天舉行的經濟特區成立40周年慶祝大會，期望日後深港合作可以再上一個新台階。至於至少三天的深圳行程會否與習近平會晤，林鄭月娥只是表示，收到的通知只涉及出席慶祝大會。

她強調，在立法會會期開始的第一次會議宣讀施政報告是慣常安排，但並非一成不變，亦不影響立法會會期。

林鄭月娥否認推遲發表施政報告而前往深圳出席大會是矮化(belittle)施政報告，但她不能解釋，為何不可以先行發表施政報告，待與中央部委商談了新政策再行公布。她又否認上述安排是「一國大於兩制」的表現，亦非有什麼政策要等北京「旨意」，但不能解釋有什麼原因令她認為現時的施政報告不能恢復市民信心。

今天隨團到訪深圳的，還有財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊、保安局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衛、創新及科技局局長薛永恆及特首辦主任陳國基等。不過，林鄭月娥表明，不會討論12名被控偷渡或組織偷渡的港人的事宜。