習近平南下深圳後日講話 評論稱宣示改革決心 亦有指不離「跛腳鴨」式改革老路

深圳經濟特區建立40周年慶祝大會將於後(14日)天早上在深圳舉行，新華社確認，中國國家主席習近平將出席大會並發表講話。中國評論員吳強認為，習近平南下深圳，是宣示深化改革的決心；但香港的中國事務評論員劉銳紹指出，北京政府的改革，四十年來只在經濟科技方面，而不談政治改革，是「一條腿走路」或「跛腳鴨」式改革。

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今年是深圳、珠海、汕頭和廈門四個首批經濟特區設立40周年，新華社今早報道，習近平將於後天出席深圳的慶祝大會，但沒有說明他何時到深圳，但據本台了解，習近平已經南下，並已到過部分特區，深圳將是較後的視察城市，但會是報道重點之一。

事實上，中央電視台昨晚的新聞聯播亦發布了兩條有關深圳發展的報道，強調北京政府將支持深圳推進更高水平的深港兩地合作，增強在大灣區建設中的核心引擎功能。

中國評論員吳強認為，在目前的經濟形勢下，北京政府明顯對深圳寄予厚望，預料深圳和改革開放會是第十四個五年規畫的重點，而深圳市委日前召開第十五次全會亦提到，要打造暢通國內循環、參與國際循環的「深圳樣本」，習近平此行將宣示對深圳的支持和深化改革的決心。

至於北京期望加快粵港澳大灣區的發展，並希望藉加強深港合作達政，有關說法是否表示北京將協助深圳取代香港？在港的中國事務評論員劉銳紹向本台表示，深圳部分工業已超越香港，其GDP亦已超過香港，而在中國經濟受疫情打擊後，中國是在在需財，中央和地區政府均希望利用香港的資金和「腦袋」發展大灣區，而大陸地方政府的取態明顯是若香港願意配合其發展，便會與港合作，否則便會按其計畫自行發展；北京中央方面的取態亦是香港的特色和優勢「可留則留」，不能留亦不幹預。

但他補充，北京經常高舉深化改革的旗幟，但四十年來談的，只是在經濟、科技方面，不會涉及政治，即只是「一條腿走路」的改革。他舉例稱，昨天剛發表的深圳建立先行示範區的方案，七大發展範疇中，六個範疇都是舊調，只有空間管理是較新的，亦即是網絡管控，已可見它只會沿中國改革老路走。

另外，據《星島日報》引述消息人士報道，預料隨同習近平南下的，包括中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、政協副主席兼國家發改委主任何立峰和政協副主席兼港澳辦主任夏寶龍。

習近平南下的消息初時由中國內地的社交平台指廣東省保安加強而流傳，其後再傳出多市近日發布「禁飛令」，更令消息甚囂塵上，當中，東莞和中山市公安局的「禁飛令」更表明是為了「維護慶祝經濟特區建立40周年活動舉辦期間周邊地區空中安全」而發，而禁飛期則由整個10月至本月中旬的十天不等。

至於深圳，矗立改革開放總設計師鄧小平雕像的蓮花山公園已由昨天開始封山，華僑城洲際酒店將被徵用五晚至本月15日，華僑城周邊區域將在12日至14日進行封閉管理。

中國於1980年5月通過設立經濟特區，廣東省的，有深圳、珠海及汕頭特區，其後三市先後於當年8月至翌年初正式成為特區，當中以深圳發展最快。