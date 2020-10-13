美國兩部門網站禁香港網民瀏覽 專家料陸續有來

美國的勞工統計局和人口普查局的官網寺鎖香港IP地址，令香港網民難以從兩個部門獲取相關經濟數據，《金融時報》引述美國官員指，這是因為華盛頓政府不再認為中國治下的香港享有自治，預料隨着中美關係日趨緊張，將來會有更多美國部門網站禁止香港網民進入。香港專家和金融分析師認為，這會影響香港的區內信息中心地位。

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英國《金融時報》報道，美國勞工部早於2018年1月起，已「開始執行包括香港在內的地域封鎖（geoblocks）」；而人口普查局對封鎖香港網民既不承認亦不否認，只是說「將繼續審視網絡威脅報告，並根據情況變化作出相應調整」。

由於兩個網站禁止網民透過香港IP地址進入瀏覽的時間均早於港區國安法的討論時間，相信有關舉措並非因應國安法而生，《金融時報》則引述一名了解香港政策的美國官員稱，由於華盛頓政府不再承認中國治下的香港享有自治，未來將會有更多美國政府網站封鎖香港用戶。現時美國已對中國內地實行封網。

作為全球第一大經濟體，美國的經濟數據對營商有影響，香港互聯網用戶被封，便不能直接進入勞工統計局的網站獲取每月就業和失業數據，而禁足普查局網站，則無法直接獲取美國零售、住宅建設、國際貿易等數據。雖然香港網民可以利用翻牆軟件改變IP地址來進入該待網站，又或透過 彭博和Eikon 等終端機取得相關數據，但有經濟師表示，這令他們未能「實時」收取數據，時間上有滯後，不利爭分奪秒的金融或投資從業員。而一直以信息自由度高和快見稱的香港，日後可能連這種優勢都會逐漸減退。若此，香港的國際金融中心地位亦會失色。

香港信息科技商會榮譽會長方保僑更憂慮，日後民用數據，例如臉書和YouTube等亦可能被禁，即使不是像大陸那樣全封，也可能出現美國有關影片難以在香港網上觀看。