香港民主派26人六四集會案再提堂 李卓人：港人有權悼念六四

香港支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、壹傳媒集團創辦人黎智英等26名民主派人士今年六四自行到銅鑼灣維園點起燭光紀念，後被港府控罪案件10月15日在香港西九龍裁判法院再提堂。開庭前，多名民主派人士手執“燃點燭光無罪”標語在庭外接受訪問，李卓人表示，人民有自由悼念六四，會堅持燃點燭光紀念六四，深信香港人有權譴責屠城。

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據立場新聞報導，就今年紀念六四事件受到香港東區裁判法院的“煽惑他人明知而參與未經批准集結”傳票的民主派人士包括，支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤、秘書蔡耀昌、常委張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威、壹傳媒集團創辦人黎智英、工黨主席郭永健，及民陣副召集人陳皓桓共 13 人。他們被控 6 月 4 日在維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人參與未經批准集結。李卓人同時被控“舉行一個未經批准集結罪”。

此外，就香港西九龍裁判法院的“明知而參與一個未經批准集結”傳票案件，上述的 13 人除黎智英外，還有另外 13 名民主派人士，包括梁國雄、何秀蘭、梁國華、胡志偉、朱凱廸、黃之鋒、羅冠聰、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴、何桂藍、張崑陽、楊森，共 25 人。他們被控六四當天在香港維多利亞公園連同其他身份不明的人，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個在《公安條例》下屬未經批准集結的公眾集會。

據悉，香港支聯會依慣例於今年5月向港警申請紀念六四集會遭到反對，上訴後仍被駁回。支聯會質疑警方借疫情打壓集會自由，並計畫六四當天在各區擺攤“遍地開花”。至於以往支聯會舉辦的維園晚會正式活動也是31年來首度停辦。六四當晚，成千上萬的香港人還是無視警方禁令，在維園和城市的各個地區參與紀念活動。案件星期四再度提堂，受到指控的26名民主人士中，已流亡海外的羅冠聰和張崑陽再度缺席。據悉，法庭日前按控方要求批出拘捕令，主任裁判官羅德泉當日押後二人的案件至警方將兩人緝拿歸案為止。此外，控方正式將餘下所有案件轉介至區域法院，申請押後至 11 月 3 日再提堂，獲主任裁判官羅德泉批准。

據黎智英旗下的《蘋果日報》報導，在開庭前，多名民主派人士手執“燃點燭光無罪”標語在庭外接受訪問。他們中包括李卓人、何俊仁等人。李卓人向媒體表示，人民有自由悼念六四，會堅持燃點燭光紀念六四，深信香港人有權譴責屠城。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，也繼續到庭旁聽今次案件。另據了解，黎智英的辦公室當天早上還被警方上門搜證。警方取走了他辦公室內的一些物品。當被記者問到是否是政治打壓，黎志英回答指，警方未有等他的律師到來就已搜查其辦公室，自己亦不肯定警方取走了具體什麼東西，認為香港法治已消失。