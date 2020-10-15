黎智英辦公室再遭警方搜查，壹傳媒股價當日飆升

2020年10月15日，香港傳媒大亨，壹傳媒創始人黎智英和社運人士梁國雄（長毛）等共26人在西九龍裁判法院，就參加未經批準的六四紀念活動，出庭聆訊。在此之前，黎智英辦公室再遭警方搜查。

10月15日，香港壹傳媒創始人黎智英因參加沒有獲得警方批準的六四紀念活動再次出庭應訊之日，香港警方突然對黎智英一間辦公室進行搜查，並在律師尚未在場情況下，取走一批證物。 黎智英的一名顧問Mark Simon向法新社表示，當局目的是要切斷的經濟來源。

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據法新社發自香港的報道，15日上午，14名警察抵達黎智英旗下一家企業辦公室搜查。黎智英本人就此向媒體表示，警方好像在尋找一切辦法要對他起訴。他表示，警察甚至沒有等他的律師趕到，就帶走了一批物件，而這種做法不合法。

黎智英創辦的<蘋果日報>當日報道，被搜查地點是黎智英的一個辦公室，地點在九龍觀塘，“部分是黎智英用來注資給壹傳媒集團以協助集團運營的”。該報引述消息人士指出，警方此次搜查行動令人關注會否有其他隱藏目的，包括妨礙壹傳媒取得運營資金。

蘋果日報晚些時候又引述其他傳媒消息稱，參與搜查行動的警員來自警方國安處，搜查行動可能與警方今年8月對黎智英的串謀欺詐罪指控有關。黎智英8月10日曾一度被警方拘捕。

15日下午，黎智英與其他25名香港民主派人士再在西九龍裁判法院出庭聆訊。其中包括香港支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及該組織多名成員，還有社運人士。他們被指控在今年6月參與了未經批準的六四紀念活動。2020年6月4日，香港警方30年來首次未批准六四紀念集會.

黎智英因支持香港民主運動而不斷成為當局打壓的目標。今年8月10日他被警方逮捕引發廣泛關注，旗下蘋果日報在股票市場瞬時大幅飆升，市民爭買次日報紙，以示支持。

10月15日，黎智英辦公室再遭搜查，當日下午，壹傳媒股價突然飆升，升幅達38%。