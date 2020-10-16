台灣飛東沙島定期軍用包機遭香港飛航情報區拒絕進入被迫折返

立榮航空一架定期飛東沙的包機2020年10月15日因無法進入香港飛航情報區，中途返航。國防部長嚴德發16日在立法院回應媒體詢問時表示，希望中共當局遵守國際飛航組織規範，重視國際飛航安全，不要破壞國際飛航秩序。

立榮航空由高雄小港機場飛往東沙島的一架軍用包機，15日上午在飛行途中，被香港區管中心拒絕進入「香港飛航情報區」，香港區管中心的理由是，前面要經過的區域，兩萬六千英尺以下有「危險活動」。基於安全考慮，這架包機立即折返高雄。這是前所未見的新情況，以前只有因為天候不佳而折返。

廣告 繼續瀏覽後續

在香港東南方的東沙島目前是由台灣實際控管，主要由海巡署派員駐守，島上有簡便的防禦武器，內政部並把東沙島規畫為海洋國家公園。

而這架立榮包機主要是載運島上海巡署、國防部等工作人員休假往返的定期航班，每星期四都要飛一趟，單程飛行時間約80分鐘，昨天包機上共載運55人。

外傳香港方面昨天以軍事演習的理由，拒絕這架包機進入管制區，但據了解，昨天中國軍方在當地海域並沒有演習。台灣飛航服務總台透露，當時對方航管僅說「Danger Area」，並沒有說明細節。事後台灣方面追問香港，危險什麼時候可以解除，對方一直沒有響應。

台灣官方透露，東沙島雖然位於香港飛航情報區範圍內，但台灣空軍多年來飛往東沙，並不會向香港航管單位報到，港方也不理會。因為台灣前往東沙的飛機，飛行高度都低於一萬五千英尺，和國際航線有相當距離，機上詢答器、防撞系統等儀器也會開啟，沒有安全顧慮。

不過今天香港民航處否認了台灣官方的說法，香港民航處說，昨天立榮包機要通過時，他們通知台灣航管中心，必需遵守的最低安全高度。後來是台灣航管中心向香港民航處說，要取消這架包機進入香港飛航情報區的要求。

台灣民航局今天呼籲香港，應就兩個問題做出說明，第一，依國際慣例，若有危險狀況，應事前發布飛航公告，為什麼港方只在航管交接時臨時通知？第二，港方通知26,000呎以下有危險區域，究竟有什麼危險，也應該公開說明。

國民黨智庫國防組召集人林郁方說，兩岸對立，中共解讀台灣靠向美國、甚至陪同美國對付大陸，符合外國勢力介入台灣，中共就會設法報復；台灣外島防務再堅強，但軍事上「易攻難守」，共軍有可能隨時切斷台灣和東沙的聯繫。