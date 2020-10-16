打咀仗：京港強烈譴責美國制裁中港官員 向美提交涉

就美國國務院警告國際金融機構勿與跟壓制香港民主自由而被美國制裁的十人進行業務往來，否則會面臨制裁，中港政府同時發出強烈譴責，北京更表示，已向美方提出嚴正交涉，若美方一意孤行，中方將采「堅決反制措施」。

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中國外交部發言人趙立堅昨(15日)午在例行記者會上回應美國國務院報告時說，中方堅決反對、強烈譴責美方炮製的所謂「香港自治法」以及根據該法制裁中方人員，已向美方提出嚴正交涉。

他重申，香港事務純屬中國內政，美方粗暴干涉，進一步暴露出破壞香港繁榮穩定、遏制中國發展的「險惡用心」。他敦促美方停止干涉香港事務，警告如果美方一意孤行，中方必將採取「堅決反制措施」，維護中國企業和有關人員合法權益。

外交部駐港特派員公署亦反對和反駁美國的「香港自治法」報告，指報告公然污衊香港國安法，蠻橫制裁中方人員，是赤裸裸干預屬於中國內政的香港事務，為反中亂港分子撐腰打氣，敦促美方停止有關行為。

香港政府亦發表聲明，強烈反對上述美國報告，並強烈譴責報告對港府作出毫無根據和不負責任的指控。發言人指出，美國威脅對金融機構和港府官員實施「制裁」，是美國霸權主義的又一例子，促請美國避免採取有可能損害國際金融體系利益的措施。

另外，就反對美國要求香港貨品的產地來源標籤更改為中國一事，港府在同一聲明透露，港府駐世界貿易組織常設代表已於瑞士時間13日，在世貿總理事會會議上表明，如果美國拒絕撤回有關規定，雙邊討論亦未能達致滿意結果，港府會根據世貿組織爭端解決機制向美國採取行動。

美國國土安全部於8月發出公告，指香港不再具有足夠自治權以享有獨立於中國的不同待遇，自9月25日起，香港生產而出口到美國的商品，須標明其原產地為「中國」，不得再貼出「香港製造」標籤。港府於9月時向美國提出交涉。