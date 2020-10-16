港新建「航空旅遊氣泡」 期聖誕前起航

在與香港商討旅遊氣泡安排的十一個國家地區中，新加坡首先就建設「航空旅遊氣泡」達成原則性協議，兩地市民在起行前72小時內取得武漢肺炎陰性檢測結果，便可乘坐特定航班到對方旅行。執行細則仍有待商討，港府期望，能在聖誕節的旅遊旺季前推行。旅遊業界認為，受檢測費用不菲影響，最先受惠的，會是探親和商務人士，旅客不多，可提振旅遊業界士氣，但未必可以解困。

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不過，香港大學感染及傳染病中心總監何柏良表示，情況仍有不明朗因素，因為香港在過去十天仍有源頭不明個案，憂慮疫情惡化，尤其是秋冬來臨，疫情反彈機會更大；屆時，疫情控制情況較香港好、過去十天均無源頭不明個案的新加坡，落實旅遊氣泡計畫的機會便不大。

旅遊業受疫情打擊嚴重，各國約在半年前開始商討「旅遊氣泡」，讓協議地區人民在抵達當地後，毋須隔離，但因疫情反覆，至今未能落實，澳紐商談氣泡計畫數月，才能於本周六由新西蘭單向飛往澳洲。

根據港新兩地的原則協議，旅客須在兩地互認的機構進行新冠病毒測試，一般需要72小時內的陰性檢測結果；旅客在14天內亦不能到過其他地方；旅客將須乘搭為接載參與「旅遊氣泡」旅客的特定直航航班；抵埗後毋須接受強制檢疫或履行居家通知，行程亦不受限制。商務及經濟發展局局長邱騰華昨(15日)在記者會上表示，期望在保障兩地公共衛生的前提下，恢復人流往來，迎來正常生活。他有信心，安排可迅速落實，但補充，規模和航班可隨時調整，甚或暫停，以配合兩地疫情的最新發展。

至於與餘下十個國家或地區的商討，邱騰華表示，進度有快有慢，因為各地有不同要求，港府會沿用與新加坡達成的原則，與其他國家商討。

根據兩地的旅發局數字，去年往返兩地的旅客人次分別約40多萬，平均逗留時間為3天。以新加坡來港旅客為例，去年有45萬人次，當中「過夜客」有32.5萬人次，平均消費6245港元，過半數為旅客，三成三為商務客。