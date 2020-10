環保少女通貝里響應黃之鋒 社交媒體聲援在粵被扣12港人

因關注氣候變化議題而知名全球的17歲瑞典環保少女通貝里(Greta Thunberg)10月17日在推特和Instagram發出文字配圖,並指在前香港眾志秘書長黃之鋒地點名下,參與通過社交網絡聲援12名試圖從香港偷渡到台灣,遭到中國海警截獲後被拘押在guang'd深圳的香港年輕人。

人權組織“香港監察”(Hong Kong Watch)創辦人,英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯(Benedict Rogers)14 日發起網絡行動,呼籲網民手舉拯救12名香港青年人(“#save12hkyouth”)的標語合照,並分享給3名朋友參與。香港監察的聲明指,12 名港人被拘留是一個分水嶺,如果國際社會不作強烈抗議,等同允許中國在內地起訴和監禁香港社運人士。北京亦將以此為先例,證明能借國安法引渡其他社運人士回內地受審。聲明認為,一旦進入內地,在中國 99.9% 定罪率的刑事司法制度下,所有疑犯幾乎都會被定罪和長期監禁。有見於此,香港監察要求各國議員呼籲其政府利用外交影響力,促使 12 名港人能立即回港受審及保障他們被囚時的人權。

曾於去年因關注氣候變化問題獲得美國《時代周刊》評選為年度風雲人物的通貝里,在周六對來自黃之鋒的提名作出了回應,並加入到同樣參加這一活動的英國保守黨人權委員會委員裴倫德(Luke de Pulford)、丹麥國會議員伊貝克(Uffe Elbaek)及華裔政治漫畫家巴丟草等人的行列之中,呼籲國際社會關注被拘押的12名港青。通貝里上傳與標語的合照,並於帖文中寫上活動的口號,“‘12’不只是一個數字。”(“12” is more than just a number)。通貝里在上傳該聲援圖片的推特和Instagram平台上各擁有420萬和1050萬粉絲。她並點名其他3位關注氣候問題的環保少女,邀請她們加入行動。黃之鋒隨後則轉發了通貝里的圖片並表示感謝。他寫道,“團結一起,我們是無法被沉默的更高呼聲”。