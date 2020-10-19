前國企銀行首席經濟師不看好港深融合反會增加競爭

前交通銀行香港首席經濟師羅家聰18日表示，在外國圍堵中國的大環境下，中國自身難以發展高端科技，香港亦失去作為中國與世界接軌的窗口角色，中港難以再談融合，反而中國被迫發展金融中心，深港只會陷入競爭。

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中國主席習近平日前趁深圳特區成立40周年南下發表講話，形容深圳是大灣區建設的“重要引擎”，點名要規畫建設好河套深港科技創新合作區，加強與港澳創新資源協同配合等。

自認因意識形態與銀行管理層出現分歧而被“辭職”的香港本土經濟專家羅家聰表在香港電台舉辦的論壇上表示，深港“不會怎樣融合得到”，香港除了將成本高昂產業程序北移外，中港兩地鮮有“互補”。

羅舉例指出，大灣區光是機場已有5個，“告訴你大家正在爭生意”，認為深港同時提倡推動金融及科技，“我看不是一種合作，不是合作就是競爭”。

羅又指，香港兩大優勢包括作為中外橋樑及金融中心，但當外國不再信任一國兩制之餘，中國在美歐甚至鄰近的日本、印度及澳洲“已經不是friend（朋友）”，香港又遭美國制裁影響，兩大優勢不再。但他相信中共沒有強動機要摧毀香港，只是在外面圍堵環境下要推動內循環，被迫自己發展金融中心。

然而，羅認為大灣區難以發展科技，深圳亦非發展高端科技，反而是推動用於科技企業的房地產，加上美國制裁影響中國晶片研發等，“一被制裁已經呆住，沒得還擊”，而香港投放於科研資源又少，“沒有此方面的教育、學生”，直言大灣區專註推動科研註定失敗。

羅家聰形容，香港人北上發展或內地到港投資，並不算融合，只是單邊流向，又指深圳所謂的無人機科技龍頭企業，實際上也非研創高端科技，有關科技股中的科研內涵不高，直言騰訊僅是手機遊戲企業，“最尖端（科研部份），美國一夾你（動你），你就沒轍”。

羅在他的個人面書專頁發文《香港都有今日了》指出，深圳之所以有今天，部分原因是靠過去多年來香港過氣“陳總”（金融管理局前總裁陳德霖）發行圓幣（人民幣）的政治任務，香港於是就這樣“配合”深圳，在新的數碼平台將人民幣 打造成國際數碼幣，讓深圳成為新的國際人幣金融中心。

羅又指，西方仍稍對香港憐憫的，已不斷走錢：外彙儲備佔M3由佔中後至今年初的46至47%，水平急挫至8月的41.9%。深圳大搞金融、請錢入陸，會有哪些“朋友”上當？外資？這邊外資早已由大陸人主理，吸誰的錢？

羅在文章中最後指出，看來金融也難免要認真貫徹、準確落實內循環，“塘水滾塘魚了”。