中文差不等於不可靠”警員作供前後不符法官照判4被告入獄

香港裁判法院裁判官鄭念慈19日裁定4名分別被控非法集結及管有攻擊性武器的被告罪名成立，入獄4個月，儘管多名作供警員早前被辯方質疑庭上供詞與書面紀錄不符，以及多次修改口供。裁判官裁決時表示，警員記錯屬“無心之失”，內容也是無關痛癢的細節，信納證人只是“中文水平不足”，遂接納他為誠實可靠的證人。

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香港警員英文水準每況愈下已是社會共識，甚至出現警員用廣東話喝斥洋人，嘲笑他們身在香港不懂廣東話，但現在連法官也承認部分警員甚至“中文水平不足”，令人懷疑香港警員的學識修養。

去年8月3日的“旺角再遊行”活動，入夜後有示威者於旺角一帶設置路障，多人被捕，其中9名被告被控當晚在九龍旺角彌敦道與亞皆老街交界，與不知名人士參與非法集結。首被告另被控於同日同地管有攻擊性武器，即一支鐳射筆。

負責拘捕的警員三人庭上供詞均與書面證供有出入。裁判官表示，理解當時情況混亂，警員未必能記錄所有細節，而且細節只屬“無關痛癢”及“枝節”，相信所有警員的供詞可信，也相信被告是自願穿上證物拍照，故儘管其中兩名被告反對被捕後的照片呈堂，該批照片仍成為了證物。

根據拘捕被告伍兆銘的警員口供，該警員印象中被告的身高約5呎7吋，比實際高5吋；警員又把口供的“推”改成“批踭”。儘管伍堅持自己沒有戴頭盔，裁判官認為，被告當時戴了頭盔及球鞋才令身高看起來更高，又指警員只是“中文水平不足”才寫成“推”，故接納其供詞。

所有被告否認控罪，均指稱自己只是路過圍觀被捕，而陳嘉汶則稱是急救員。其中伍兆銘辯稱，自己只是從旺角買遊戲卡帶，因港鐵站被破壞，再打算徒步到尖沙咀影印時被捕。蘇澄怡則指，當時與 3 名友人到旺角食飯，接下路人派發的“豬嘴（防毒面具）”及口罩，之後與朋友失散後，儘管想與示威者保持距離，但又想尋找朋友，期間發現丟失手機，之後被捕。

裁判官鄭某裁決時表示，不解伍為何不在旺角影印，又指買遊戲卡不是必須要做的事；又指蘇的朋友都是成年人，不解為何要找朋友，並指他想與示威者保持距離卻走到馬路是“不合情理”。裁判官又表示，圍觀的市民會在高處及人群外觀看，急救員更不應走進示威者之中，以免一同受傷。對於被告指自己是因警方推進而無法離開現場，裁判官認為“大可以走入橫街小巷離開”，加上各被告都有攜帶示威裝備，故必然是與其他示威者一同參與集結。