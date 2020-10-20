德國首次批准庇護一名反修例被控暴動罪中大女生

一個專門安排港人逃避政治檢控尋求外國庇護的組織“避風驛”（Haven Assistance）在面書上宣布（見圖），德國政府10月14日已批准一名香港中文大學女學生的庇護，取得三年難民身分。這是香港自反修例運動以來，德國首宗向港人提供政治庇護的個案。避風驛的聲明同時指出，女事主在難民營時曾遭職員性侵，涉事者目前已被起訴。

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該名22歲的女生向路透社記者展示德國移民與難民局（BAMF）發出的信件，證名已獲難民資格，對德國政府表示感激。

她表示在去年11月一次示威中被捕，幾天後在沒有告知家人情況下經台灣前往德國。對於要以此方式離開香港，而且可能永遠無法回港，她感到既曲折又難過。

由流亡海外港人成立的避風驛引述該中大女生指，自己曾因情緒問題而需要入院，但她感謝德國政府批出庇護，又表示整個申請過程中，德國政府有提供大部分生活基本需要，如衣食住行及基本醫療服務。她指若德國政府能簡化來自香港的難民申請程序，容許申請人在等待過程中自由選擇居住地點，將會是對香港抗爭者的支持。

避風驛亦感激德國政府，指德國是首個歐洲國家向涉及反修例計動的香港公民批出庇護。避風驛同時促請德國政府及歐盟國家致力完善難民機制，考慮制定全面的救生艇政策。

網媒立場新聞引述“香港監察”高級政策顧問 Sam Goodman 則指，德國政府向該女生提供庇護，表明德國政府致力予保護人權，以及認為在港區國安法生效後，年青人年若留在香港，將面臨政治迫害，任意逮捕和監禁。

Goodman 認為女生在難民營的經歷，反映有需要改革難民政策。他指出，7月時德國及其他歐盟國家同意作為國際救生艇政策的一部分，讓香港青年在歐盟國家更容易留下讀書及工作，事隔將近 3 個月後，德國政府是時候履行承諾。他建議德國政府改革庇護政策，為有機會面臨政治迫害的香港提供特別方案申請庇護、延長工作假期簽證等，認為德國應與志同道合的國際夥伴聯手，確保每一個香港人在面對進一步打壓時，都有可行政策保護他們。

避風驛又引述該女生指，自己在等待批出庇護申請、居住在難民營近11個月的過程中，曾面對不少困難，包括被難民營職員性侵。

有份發起避風驛的黃台仰告訴立場新聞，他拒絕代當事人講述性侵事件的詳情，但透露事件在本年初在德國政府的難民營發生，女生當時有報警，德國警方亦有就事件作出行動。該名涉事職員事後有被起訴，案件正排期上法庭。

黃台仰表示，他不會因此事批評德國政府處現不妥，相信只是個別事件，女生不幸碰上立心不良的職員。但他認為從事件上可反映，德國政府在處理香港難民的程序上有改善空間。他指香港人大多能說英語及融入德國社會，應付基本生活需要不成問題，因此申請難民的香港人無必要一定住在難民營，他提倡德國政府可考慮為香港難民提供特別安排。

他又指，是次為德國政府為香港反修例運動示威者首次提供政府庇護，意味德國政府認為反送中示威者有獲得庇護的權利，他們在港無辦法得到公平審訊， 或會面對人權剝削。他提到該名女生在去年 11 月到德國，1 月時已完成面試，但一直未有結果，黃台仰相信國安法的立法令德國多一個原因去批出庇護。

德國政府並非首次批出庇護予港人。在2018年，本土民主前線創辦人黃台仰及前本土民主前線成員李東升，亦獲得德國庇護，但今次是首次有涉及反修例示威的被捕人，獲德國提供庇護。

避風驛為四名流亡海外港人成立的組織，包括在台灣的林榮基、在美國的梁繼平、身在德國的黃台仰，以及剛獲英國庇護的鄭文傑。組織指會提供美國、台灣、英國、德國等庇護政策訊息予有需要人士。