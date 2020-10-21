台灣軍情局退役少將處長涉嫌交付情報人員名單給中國

中國媒體最近大幅報導「台諜案」，台灣不甘示弱，昨天也爆出「共諜案」！不同的是，台灣的「共諜」竟是台灣國防部軍事情報局退役的情報人員。

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台北地檢署與調查局昨天兵分三路，約談涉嫌交付台灣情報人員名單給對岸國安單位的軍情局退役少將岳志忠、退役上校張超然、周天慈，以及四名證人到案，晚間移送台北地檢署復訊。

退役少將岳志忠曾經擔任軍情局第五處處長，負責統籌過濾軍情局的幹員所陳報的數據，並作情報研析，也曾經是台灣軍情局派駐香港站的站長，對軍情局內部情報作業及人員相當熟悉；另外，也有涉案人員過去曾負責台灣軍方資通電作戰業務，身分都相當敏感。

因此，台灣軍情局昨天緊急針對這個案件進行損害控管會議，下令各所屬單位全面檢視這三名情戰人員曾經掌管的業務，目前尚未掌握岳志忠可能外泄的名單，暫時無法稽核。但評估認為岳志忠等三人退伍已有一段時間，且最近這幾年軍情局已經不再派情戰人員前往大陸，至於殘餘人員的布建是否可能因此被中國大陸偵破，台灣軍方正進一步評估中。

張超然、周天慈從軍情局上校退役後，2013年起，多次以旅遊名義前往中國大陸，張超然常以微信和對岸情治人員聯繫，對方希望他能拉攏、引介軍情局退役高官前往大陸，以便獲取情報、人事、布建網民及據點等重要機密數據。

兩人曾引介從軍情局退休的傅姓、王姓男子到大陸旅遊，並結識對岸的國安人員，後來傅姓、王姓男子起疑，向軍情局陳報，引起台灣國安單位注意，立即對張超然、周天慈等人展開監聽、監控。

檢調在監控中發現，2016年到2018年間，張超然、周天慈兩人另邀約軍情局退役少將岳志忠前往中國大陸近十次，其中幾次是岳志忠單獨前往，幾次是三人一起同行，與大陸國安人員見面，岳志忠也曾受周天慈委託交付文件給大陸國安人員。

由於岳志忠曾任情資研析單位最高領導階層，因此項目小組長期搜證，昨天才發動偵查行動。檢調認為，岳志忠、張超然、周天慈三人的行為涉嫌違反「國家情報工作法」，另外還涉及發展組織罪，都是可處七年以上有期徒刑重罪。

台灣國防部表示，這個案子沒有現役軍人涉案，全案已進入司法偵查程序，國防部沒有評論。