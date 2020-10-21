江啟臣：中華民國至今仍屹立於東亞 非歸屬中共政權

中國國民黨主席江啟臣10月21日表示，“國民黨擴大慶祝光復節，正可提醒對岸，75年前台澎是回歸中華民國，而不是中華人民共和國；中華民國至今仍屹立於東亞，並非歸屬於中共政權之下。”

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據悉，為慶祝抗日戰爭及二戰勝利後，台灣光復75周年，國民黨將於22日起舉辦線上視頻紀念會、音樂會等活動。據中央社報導，江啟臣星期三下午在國民黨中常會中表示，“紀念台灣光復是理所當然的事情，然而民進黨執政時刻意忽略這件重要史實，讓中共政權得以搶奪歷史詮釋的話語權。國民黨的慶祝活動被抹紅成與對岸隔海的唱和，這種抹紅完全是昧於事實、心中沒有國家的荒謬行徑。”

江啟臣在臉書上寫道，“七十五年前，中華民國歷經八年對日抗戰，終於迎來勝利與和平。10月25日的台北公會堂，日軍代表安藤吉利將軍在陳儀發布的‘署部第一號命令’受領證上簽字，正式終結了日本在台長達半世紀的殖民統治，對中華民國全國軍民而言，這天是光復台灣的大喜日。”他稱，“紀念台灣光復節，我們不但要慶祝台灣以及澎湖群島終結殖民統治，更要緬懷台灣抗日英雄在日據時代反抗殖民威權的奉獻。我們不但要記取帝國主義侵略的殘暴教訓，更要思索台灣先民在日據時期對於民主的追求與努力！”

在介紹了國民黨為此計畫的相關活動後，江啟臣稱，“我們都知道，中國國民黨領導下的中華民國，在抗戰勝利後光復了台灣，然而民進黨執政時刻意忽略歷史事實，讓中共政權得以搶奪歷史詮釋的話語權。國民黨現在雖然在野，但無法坐視、更無法接受，國民黨的慶祝活動被抹紅成與對岸隔海唱和！這種抹紅完全是昧於事實、心中沒有國家的荒謬行徑。”

江啟臣表示，“國民黨之所以要擴大慶祝光復節，正可提醒對岸當局：75年前，台澎是回歸中華民國，而不是中華人民共和國，而且中華民國到今日仍屹立於東亞，並非歸屬於中共政權之下。”他強調，“我們要重申，中華民國是主權獨立的國家，青天白日滿地紅是我們的國家旗幟，如果民進黨政府不願意麵對歷史事實，將更難以領導‘中華民國’，唯有正視歷史事實，台灣才能找到和解共生的路，才有更和諧的未來。”