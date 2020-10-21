潘母政總請願質問李家超“初心何在”並促陳同佳投案

在台涉嫌遭男友陳同佳殺害的潘曉穎的母親（穿紅衣戴墨鏡），在政府總部外回答記者的問題。（網上截圖）

陳同佳在台涉嫌殺害女友潘曉穎一案掀起千尺浪，兩地因欠缺一紙引渡條例且由涉及海峽兩岸政治操作，陳同佳至今仍在香港逍遙法外，眼見一年期限已過，潘母急於討回公道，遂於20日親自到政府總部請願，並公開質問保安局長李家超和港府如今“初心何在”。特首林鄭月娥和李家超去年以陳同佳一案作為範例，形容為潘母伸張公義是港府推出逃犯條例修訂的初衷，也是她牽腸掛肚的“初心”，然而修例今已壽終正寢，港府對陳同佳能夠到台投案也似乎是興頭已過。

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潘母在政府總部外被問到事件發展至今是台灣還是香港的責任，她直指事件需要台港雙方合作，認為目前港府沒有做到可以做的事。她又批評，港府去年的“初心”是為潘曉穎求公義，但今年的“初心”卻是說甚麼都做不到，兩者有有很大分別，對此相當無奈。而會否再打算向政黨求助斡旋，潘媽媽指目前政黨作用已不大，事件要由政府解決。

潘母之所以會質疑李家超是否仍保留當日聲稱願意協助的初心，皆因李家超早前接受信報訪問時，強調陳能否赴台投案的主導權在台方，“皮球在（台灣）那邊”的言論。至10月10日，潘媽媽回應李家超的言論時，指從沒想過愛女曉穎的不幸事件，竟會被形容為“一個皮球”，令人感覺遭“踢來踢去”，對此感傷心，盼望香港及台灣兩地政府，能繼續為潘曉穎的事件努力，令陳同佳能赴台自首，真正彰顯公義。

本周五是陳同佳在香港服刑（因變賣潘曉穎的手機及使用潘女銀行卡提款而被判洗錢罪名成立）出獄滿一年，潘曉穎的父母上周先後向台灣陸委會及保安局局長李家超發公開信，希望兩地促成陳赴台，潘媽媽不滿李家超當日回覆傳媒時未有正面回覆問題，至20日下午4時許親自到政府總部向李家超遞請願信，希望他馬上“釋放”陳同佳讓他去辦理入台簽證，前往台灣就命案接受法律制裁，並呼籲李家超儘快與台方進行刑偵人員交換案件資料。

下午4時許，潘媽媽身穿風褸和眼戴黑超，親赴政總向保安局長李家超遞交請願信，並向在場傳媒朗讀信件，坦言自己只有一名獨生女，事件至今仍未能釋懷，直指對李家超以至特首林鄭月娥的近期回應和表現感到失望，呼籲台港合作，特事特辦，為女兒沉冤得雪。

當潘媽媽朗讀至女兒被棄屍荒野一環節時，她情緒激動，一度聲淚具下，需要稍作停頓拭淚。

請願信中，潘媽媽就陳赴台投案自首近日在港台兩地掀起政治角力，再質問李家超是否仍保留當日聲稱願意協助的初心，並問及以李家超曾任職警隊執法者，讓一名殺人案疑犯居於警方安全屋受警方保護是否有問題。她擔心陳同佳一日未赴台，女兒的命案最終成為永遠的冤案。潘媽媽亦指，擔心讓陳同佳這樣一位兇殺案疑犯在香港逍遙法外，“在街上趴趴走”，是十分諷刺，市民亦會擔驚受怕。

至晚上10時許，保安局回覆傳媒查詢，就陳同佳入住安全屋事宜，保安局指警方是按風險評估而保護陳同佳，強調陳同佳如出外辦證，警方會有部署，但不會阻礙。

至於轉交證據一事，保安局稱由於《刑事事宜相互法律協助條例》不適用於台灣，香港沒有機制司法協助，特區政府不能違反法例。

保安局又舊事重提，指特區政府已撤回修例，因此香港現時沒有法例容許政府強行將陳同佳送到台灣，政府亦沒權就自首的事代陳同佳作決定及安排。

保安局提到，自首和司法協助是兩件獨立事情，沒有司法協助，也可接受通緝犯投案，批評台灣提出將司法協助作為陳同佳投案的前設，是故意製造障礙。

保安局強調香港沒有限制陳同佳出境，是台灣不準陳同佳入境，批台灣違反常理及公義，令人難以置信，呼籲台灣不要作政治考量，製造障礙。