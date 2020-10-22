國泰風雨交加之際大灣區航空招聘人手“什麼職位都要”

飽受疫情打擊的香港旗艦國泰航空，昨（22日）宣布重組計畫及大幅裁員，並且對短期復甦感到悲觀，然而正在籌辦之中的大灣區航空，卻大肆招兵買馬，創辦人黃楚標更揚言“什麼職位都要”。

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國泰航空宣布削減約8500個職位，包括裁去約5300名駐港員工及600名非駐港員工，為香港歷來最大規模的裁員行動，並即日停止營運有35年歷史的國泰港龍航空。

國泰航空大裁員之際，深圳東海航空董事長黃楚標成立的大灣區航空，目標市場是大灣區與東南亞之間4小時飛行圈內逾10億人口，正向香港民航處申請航空營運人許可證，並已展開招聘人手工作。黃楚標接受明報查詢時表示，招聘“什麼職位都要”，包括機組人員、地勤、維修、財務等不同範疇，至於會否吸納國泰被裁員工，他說“主要看是否適合的人才”，又稱公司初期不需要太多人，預計需數百人。

根據大灣區航空日前刊登的招聘廣告，招聘的7個職位全是經理級，包括商務總經理等。黃楚標說，正規畫未來5年、10年的人手及班機數目，他笑稱大灣區航空只是小型公司，員工人數暫不會過千，預計開航前需要數百人手，再按公司發展增聘。他預計啟航時會有5架飛機，至2025年增至30架。他又說，申請牌照的程序已進行一半，期望最快明年第一至第二季可啟航。

報導引述黃楚標說，現時市場缺乏往返東南亞及內地二線城市的直航班機，認為大灣區航空可填補市場空缺。他說“國泰如此大規模的公司都看不到（何時恢復正常航運）”，但認為大灣區與東南亞之間的4小時飛行圈有逾十億人口，長遠對前景有信心。他稱大灣區航空將在本港營運，個別工作如每年的飛機大維修、機長培訓等，有可能與東海航空合作。

黃楚標在深圳從事地產及其他業務，有深圳首富之稱，在曾蔭權政府時代，2013年曾涉足香港數碼廣播生意，但3年後因業務未如理想而結業。曾蔭權據稱與黃楚標關係一度頗為熱絡，曾蔭權曾乘坐黃的私人飛機外游，更以低於市價租得黃楚標旗下位於深圳的一幢豪宅。但曾蔭權也因此而涉嫌官商勾結的指責。