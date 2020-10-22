民調顯示香港新聞自由度下跌至回歸新低

由香港民意研究計畫進行的最新的民調顯示，香港新聞自由程度的滿意凈值為負25個百分點，再創1997年有紀錄以來最低，而認為香港新聞傳媒報道負責任的凈值為負16個百分點，亦創2007年以來新低。

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從9月底至10月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了1006名香港居民所得的結果同時顯示，在多種新聞傳媒之中，互聯網和電視繼續是市民的主要新聞來源，主要透過報紙得悉新聞者比率創2000年有紀錄以來新低，透過電台的比率則大幅回落。

調查又顯示，傳媒公信力評分顯著跌5.14分，同是回歸以來新低。香港記者協會主席楊健興批評警方有意抹黑傳媒，建制派又排山倒海攻擊記者，影響了傳媒的公信力，國安法下已見到言論、學術自由收窄對新聞採訪影響，也有媒體在報道時會“小心翼翼”。

調查顯示，香港新聞自由程度的滿意程序，滿意率和不滿意率分別為29%和54%，凈值為負25個百分點，創1997年有紀錄以來最低；認為香港新聞傳媒報道負責任的比率為19%，不負責任則為35%，也創2007年以來新低。

楊健興表示，新聞自由滿意度下跌與香港的政治大氣候和大勢下滑的趨勢脗合，批評政權和警方在記者採訪時設限，令新聞自由急速倒退。楊指出，港府拒英國金融時報記者、前香港外國記者會署任主席馬凱工作簽證續期、對記者採訪設限，更有人提出要為傳媒發牌等，加上警方搜查壹傳媒大樓時指明只容許部份記者採訪，均反映政府限制新聞自由。

調查同時發現在多種新聞傳媒中，互聯網和電視繼續是市民主要新聞來源，分別有70%和66%，透過報紙得悉新聞比率只有37%，創2000年有紀錄以來新低，透過電台接收新聞的比率也大幅下跌12%。而最值得信任的新聞以電視、互聯網為主；報紙新聞則有12%，較上次調查上升2%。