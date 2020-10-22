香港撐警電影《時代》幕後老闆疑有崩牙駒等江湖猛人

一出由撐警藝人楊明和莊思明主演的撐警電影《時代》，戲尚未上演新聞已經相當熱鬧，繼日前被指即將上映該片的電影院商鄭重發表聲明否認其事之後，根據立場新聞報導，投資該片的公司在馬來西亞上市，主席是曾經在澳門名號響噹噹的尹國駒，江湖人稱“崩牙駒”，公司的非執行董事是綽號“沙田Me”的翟浩琛，是香港社團和勝和的前度話事人。該片的導演、編劇、美術，則分別由翟浩琛的子女翟俊偉、翟俊朗和翟倩欣擔綱。

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報導指，翟氏一家全力支持的撐警電影《時代》由一間名為INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD的馬來西亞上市公司贊助，INIX是在馬來西亞證券交易所上市的投資控股公司，旗下公司從事電子商貿、軟件開發等資訊科技業務，市值約1.7億港元 ，“沙田Me”則擔任其中一名獨立非執董。

INIX的現任主席為綽號“崩牙駒”的尹國駒，在今年8月7日獲委任為INIX的獨立非執董，而8月11日確認崩牙駒接任公司主席。尹國駒為澳門國瀛集團老闆，被傳媒形容為江湖猛人，1999年在澳門被裁定放高利貸、洗黑錢、擁有軍火，以及非法賭博等罪成入獄15年，後經上訴減刑，並於2012年出獄。另外，根據蘋果日報報導，崩牙駒的外孫女為香港TVB藝人楊嘉欣。

《時代》導演翟俊威是從澳洲留學回港，由於他對演藝事業發展感興趣，其父沙田Me近年與影視圈中人相當熟絡，創辦經理人公司又做出品人拍電影，這次不但可以有機會報效政府，還順便為兒子一圓導演夢。

據了解，《時代》一片背景為香港反修例運動，故事自然宣揚香港警察英勇報國事跡。不過，儘管這類撐警電影政治正確，但踴躍投資者不多，早前香港導演王晶曾一度意欲與成龍和甄子丹拍檔開拍一出撐警電影，但由於反應冷淡而無疾而終。