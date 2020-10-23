大公文彙被指炮製“蔡英文密使晤港青”假新聞

根據香港一傳媒報導，台北地檢署昨就鍾翰林被跟拍事件結案，查出在台港人李彬豪負責委託台灣一統徵信社（私家偵探）行動，惟整件事件尚包括六名文匯報和大公報記者及三名退休香港警察，由於兩報當時高調圖文並茂報道，驚動台灣國安局火速展開調查。在台灣和香港均有發行報章的香港蘋果日報報導，所謂“密使”其實是自由時報資深記者。

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報導引述消息人士指出，跟蹤偷拍事件疑有人早有預謀“設局”，邀請十多名被視為“港獨派”的香港政治組織成員赴台會面，惟消息傳出後，引起熟悉台港兩地政圈的人士疑心，故作出溫馨提示，多人遂放棄赴台，只餘下鍾翰林等人繼續行程，但改為遊玩性質，惟有關方面或未料有此變化，照樣安排大量人手由香港隨同赴台，“因為大批人可以日跟夜跟，連幾個後生仔半夜街頭玩都照樣跟。”

文匯報和大公報去年1月14日及16日均以頭版報道鍾翰林台灣之旅，16日的報道指他跟林保華、楊月清夫婦及一神秘男子密會，並推測該人為蔡英文的密使。

報導引述楊月清稱，被指是蔡密使的男子，事後被證實為自由時報資深政治記者蘇永耀。她不諱言當時早發現有人跟蹤，“以為拍了幾天就算了，沒想過還會繼續”。

兩報當時報道在台灣引來甚大迴響，台總統府直斥報道是假新聞，行政院更指兩報涉在台違法採訪，最終國安局接手調查，發現兩報共派出六名記者到台灣，多人雖是港籍人士，卻同時具美國等外國居留證或護照；此外，三名香港退休警員持觀光簽證入境，因此未引起治安單位注意。台灣當局最後宣布文彙和大公三年內不得派員赴台採訪。

至於偷拍者台灣偵探社“一統徵信社”員工，承認收錢每日跟蹤鍾翰林，委託“一統”的是香港僑生李彬豪，他聲稱受香港私家偵探委託。地檢署認為證據不足以起訴涉案11人，但痛斥他們行為可鄙，李彬豪的留台許可或會廢止。

而“案中”的自由時報政治組副主任蘇永耀則不滿私人行程曝光，提告“妨害秘密罪”，台北地檢署22日決定不起訴，只是在不起訴書揭露了假新聞的內幕。原來鍾翰林一行三人從機場開始已被一統徵信社跟蹤，其後遊覽西門町、國史館，以及跟蘇永耀和楊月清見面全被偷拍。台警上門調查一統時，已找不到相關照片，總經理趙柏凱否認偷拍，只承認受託以每天兩萬元新台幣（約5400港元）跟蹤鍾，共九名員工涉案。

李彬豪受查時自稱香港人，赴台念書並工作，領有台灣居留證，受香港偵探社Pi Investigation的成員委託，才在台找偵探社跟蹤鍾，他沒有得益也不知跟蹤目的。

報導指，李彬豪2015年就讀輔仁大學心理系，台灣大學國際事務處網頁顯示，李彬豪今年是國際學生事務專員，負責“僑陸生申請入學”及“境外學生入學諮詢”。台警公布涉案11人當中，除了九名一統人員和李彬豪，尚有一名是李的友人，未知是否跟三名退休港警接頭的“中國學生”。