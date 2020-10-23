英宣布港人BNO移民不設上限衛報估計百萬港人移英

英國當局22日進一步對持BNO護照港人移民的詳情，所有合資格申請BNO的香港人，可於明年1月31日起申請BNO居留簽證，並且沒有對該等申請設限額，5年期簽證申請費用為每人250英鎊，摺合約2540港元。據估計，香港大約有300萬人持有BNO護照（英國國民（海外）護照），英文為British National Overseas Passport。

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除不設上限之外，申請條件列明，英國不會拒絕被定罪有案底的抗爭者申請，又有條款可能限制中港官員、警員或建制派人物等被視為侵犯香港人權的人士獲居留權。

衛報引述英國內政部預計，未來5年將有超過100萬港人可移民英國，當中首年就估計有50萬人。

英國政府指，由於中國政府違反《中英聯合聲明》，限制香港人的權利及自由和削弱香港的高度自治，英國政府將改變賦予BNO公民的權利。而透過簽證，港人除可一次過申請5年有限期居留許可，移居到英國求學和工作，5年後亦可申請定居身份；獲定居身份12個月後可正式申請英國國籍。而護照持有人及其家庭受養人，只要通常居住在香港亦符合資格。計畫亦沒配額限制。

申請條件列明，申請人必須沒有嚴重的刑事犯罪紀錄，但“不會試圖拒絕那些因非暴力抗議或行使言論自由等活動而被定罪的人士申請”，意味抗爭者即使被定罪，有與抗爭相關的“刑事案底”，亦不會被拒絕申請。條件又列明，申請人須“未曾從事英國政府認為不利於公眾利益的事務或活動”，以及受到英國《移民法規》中所有被拒入境理由的規限，相關條文或成為英國政府限制中港官員、警員或建制派人物等被視為侵犯香港人權的人士申請的“尚方寶劍”。

英國內政部和外交部表示，持有新簽證的港人可移居英國求學和工作；只要符合英國就業法例並具有適當技能和資格，他們幾乎可以擔任任何工作。所有BNO持有人及其家庭受養人只要通常居住在香港，均符合資格申請該簽證。他們與其他移居英國的國民一樣，要支付移民醫療附加費以使用國民保健服務（NHS），並必須證明他們與受養人備有在英生活最少6個月費用。

英國駐香港總領事賀恩德表示，香港實施《港區國安法》明顯削弱港人權利和自由，是次獲取英國國籍的新移民方案，“是我們對香港人許下承諾的一部分”。英方指出，由於中國政府違反中英聯合聲明，限制港人權利及自由並削弱香港的高度自治，故英國政府將改變賦予BNO公民的權利。