協助大公文彙跟蹤游台港人炮製假新聞李彬豪被逐離台

已有台灣居留權的港人李彬豪因為居中協助香港兩份黨媒炮製“蔡英文密使晤鍾翰林”的假新聞，從而違反當地法律而被驅逐離台。

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根據蘋果日報報導，前香港“學生動源”前召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦在台與自由時報政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清見面，卻被偷拍放上香港文匯報、大公報頭版稱兩人暗會總統蔡英文“密使”。台灣移民署今（25日）表示，香港人李彬豪在台灣不法從事跟蹤拍攝港青訪問活動，其行為已違反《港澳條例》等規定，廢止其在台居留許可，並於今日強制驅逐出境，且管制一定期間不得赴台。

報導又指，台灣偵探社“一統徵信”被控受李彬豪委託，跟蹤香港學運人士鍾翰林等人赴台行程，照片輾轉交由《大公報》等港媒刊登。李彬豪受查時表示，是受到香港一間偵探社Pi Investigation委託，才找上“一統徵信”。台北地檢署認為徵信業者行為可鄙，但內容非屬非公開活動，不構成妨害秘密，不起訴。

對此，移民署今日發出新聞稿表示，港人李彬豪違反居留目的，在台不法從事跟監拍攝港青參訪活動，其行為已違反港澳條例等規定，予以廢止居留許可，今天將他強制驅逐出境，並管制一定期間不得來台。

內政部長徐國勇表示，台灣是自由民主的國家，不論國人及外來人士在台均有免於恐懼的自由，部份紅色媒體以僱用偵探社跟蹤拍攝等不法手段在台搜集情報，明顯利用台灣的自由民主進行滲透、傷害人權，其行為不為民主法治社會所認同。

移民署強調，外來人士在台應遵守中華民國法律，如有不法情事，治安機關將依法究處。