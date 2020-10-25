回應習近平講話 蘇貞昌：不要用戰爭威脅台灣人民

中國國家主席習近平10月23日在抗美援朝出國作戰70周年紀念大會上強調，“中國永遠不稱霸，同時也反對任何勢力侵犯跟分裂祖國的領土，中國人民將迎頭痛擊”。對此，台灣行政院院長蘇貞昌25日在受訪時表示，“我們從不與人衝突，但我們保衛家園的決心，一定非常堅定，我們不要戰爭，但也不要用戰爭來威脅台灣人民。”

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習近平在此次演講最後表示，“中國一貫奉行防禦性國防政策，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。中國永遠不稱霸、不擴張，堅決反對霸權主義和強權政治。我們決不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，決不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂祖國的神聖領土。一旦發生這樣的嚴重情況，中國人民必將予以迎頭痛擊！”

蘇貞昌星期日在出席新北市農會慶祝活動前被問到有媒體指，該講話內容涉及台灣，他則回應表示，台灣蔡英文總統在國慶致詞引用習近平曾經這樣公開表示的言論， 希望習近平說到做到不稱霸，不要製造區域和平的困擾。他說，“台灣人民一直以來，從當年在國民黨一黨獨大威權統治的時候，就老是用戰爭恐嚇台灣人民，當時還講，如果解除戒嚴，台灣會亂；如果讓民進黨執政，會有戰爭；如果讓民進黨執政，台灣就會亂”。他稱，“國民黨一直用這樣恐嚇台灣人民。但台灣人民多少世代以來，多少年來，要在這塊土地上，堅守自由、民主做這塊土地的主人”。他強調，“我們從不與人衝突，但我們保衛家園的決心，一定非常堅定。”

蘇貞昌說，就像自己來參加三峽農會創立120年，120多年來農會也辛辛苦苦的，在土地與農民站在一起。他表示，“這也台灣人民堅定的為什麼要守護家園、為什麼要自由民主？我們不要戰爭，但也不要用戰爭來威脅台灣人民。” 另就媒體追問對前總統馬英九批評民進黨把台灣光復與中共的“一中原則”扯在一起，蘇貞昌回答指，很多各種意見，大家在台灣都可以自由表達，但是作為領導過政府、尤其當過總統的人講話，最好能夠以台灣的利益為優先，同時尊重台灣人民主流民意，注意這塊土地的歷史跟人民的感情。

馬英九當日稍早通過臉書發文稱，對於紀念台灣光復這個重要的日子，民進黨居然有人說，這是與對岸唱和“一中原則”，配合中國大陸對台進行政治鬥爭，還有人堅持以“終戰”說法否認台灣光復的史實。他指出，“種種荒謬的言論，凸顯部分人士對歷史的無知及國家認同的混亂”。馬英九稱，“因為中華民國抗戰勝利，才有台灣光復；有台灣光復，中華民國在台灣才有正當性及合法性；沒有台灣光復，又哪來蔡英文口中的‘中華民國在台灣屹立’；紀念這段攸關國家存亡的歷史，應是每任中華民國總統責無旁貸的重任。”他表示，“把台灣光復與中共的‘一中原則’胡扯在一起，實在太離譜，希望民進黨的朋友多讀一點近代史再批評，比較有水準。”