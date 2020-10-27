美國一周內第二度宣布對台新軍售

在周一中國外交部宣布將制裁參與對台軍售美國企業後，華盛頓於當天再宣布一項對台灣的魚叉反艦導彈系統軍售，價值約24億美元。這是一周來美國第二度宣布對台軍售。

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在中國周一宣布制裁措施的同一天，美國國務院批准售台100個最新型魚叉海岸防衛系統（HCDS），內容包括最大射程為125公里的400枚RGM-84L-4魚叉地面發射導彈，4枚同型號演習導彈，另包括411個集裝箱、100套魚叉海防系統發生器運輸器、25輛雷達卡車，總價值23.7億美元。

這是本周來美國第2度宣布對台軍售，也是特朗普就任後的第九次對台軍售。

美國已將應對中國在亞太地區的影響作為外交優先，近年來不斷加大對台灣軍售。台灣已擁有美國愛國者防空導彈，近期剛與美簽署66架新一代F-16戰機軍購大單，預期還將軍購買美國MQ9 Reaper無人機。

上周三，華盛頓新宣布價值18億美元的對台軍售，包括海馬斯多管火箭系統丶增程型距外陸攻導彈與F-16新式偵照莢艙等。北京立即表示抗議，要求美國取消該軍售，以“避免進一步破壞兩國之間的關係”。在未獲得華盛頓回應後，中國外交部於周一宣布將將對參與此次對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國企業、以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。

美國務院一名官員向法新社表示，新的對台軍售應會再次激起北京怒火，但軍售“符合美國對中國的政策”。報道指，美國1979年承認與台北斷交，承認中國人民共和國，但同年美國通過的一項法案要求美國在發生衝突時必須協防颱灣安全。此後，美國始終是台灣最大盟友，也是其第一大武器供應國。

這名美國國務院匿名官員表示，美國“認為台灣的安全對印太地區的安全與穩定至關重要。”

台海關係自2016年蔡英當選台灣總統、拒提“九二共識”而急劇惡化，北京加強了對台灣的軍事和外交施壓。近幾個月來，台灣記錄的中國空軍飛機進入台灣防空識別區（ADIZ）數量急劇增加，在中國近期發布的一個軍演視頻中顯示中國空軍似乎模擬對台攻擊和導彈襲擊。