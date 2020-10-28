建制派議員葉劉淑儀：三權分立是港英政府“洗腦茅招”

香港立法會資深司法任命建議小組委員會10月28日就任命英國最高法院副院長賀知義（Patrick Hodge）為香港終審法院非常任法官事宜進行討論。期間，建制派新民黨議員葉劉淑儀發言稱，香港從來沒有三權分立，並批評港英政府以這一“‘茅招’（損招）向港人洗腦”。

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據立場新聞報導，該小組委員會周三早上先舉行主席選舉，由同屬建制派的經民聯議員梁美芬當選主席，其後進入討論賀知義法官的任命事宜。民主派公民黨法律界議員郭榮鏗表示，賀知義適合擔任終審法院非常任法官，代表法律界支持任命，亦希望港府積極尋找更多資深海外法官來港工作，以突顯香港與其他普通法地區有緊密聯繫。他強調，該法官有豐富的經驗，而香港實行“三權分立”，毋須議員教法官是否認識《基本法》。他在發言中還批評香港特首林鄭月娥帶頭指香港無“三權分立”，令國際社會對香港的法治存有疑問。

對此，葉劉淑儀則反駁稱，香港只有權力制衡，從來沒有三權分立。她續稱，連英國也沒有三權分立，英國在97年前想向港人“洗腦”稱香港有三權分立只是“茅招”。她還批評郭榮鏗亂講，並要求官員要經常公開講“香港沒有三權分立”。她表示，非常欽佩賀知義的法律基礎，“並稱因為他是蘇格蘭人，他是讀Roman Law（羅馬法律），蘇格蘭的法律是Roman Law，我看這間房只有一個人在蘇格蘭讀過書，那個就是我，我roommate（室友）就是讀Roman Law。”

對此，民主派公民黨議員楊岳橋表示，官方97年在7月1日有文件曾指出香港是三權分立， 反問港府是否會教導賀知義法官“香港是沒有三權分立”？另就有建制派人士建議通過司法教育學院，教外籍法官如何閱讀香港的憲法，民主黨議員塗謹申則質疑港府是想安排海外法官到中央黨校接受培訓，郭榮鏗並提出代表法律界極力反對這個建議，指若有關法官不適合任終院的非常任法官，他們根本不會獲得考慮和推薦。