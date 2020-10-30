螞蟻集團港股IPO獲近155萬人認購 凍結資金超過1.3萬億元

自香港方面消息，螞蟻集團港股10月30日截止認購，據市場消息，螞蟻集團首次上市（IPO）最終獲155萬人認購，凍結資金超過1.3萬億元。

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據香港電台10月30日報道，螞蟻集團H股星期五中午截止認購。市場消息指，參與認購人數及凍結資金均破紀錄。消息稱，公開認購人數近155萬人，超過2006年中國工商銀行近100萬人認購記錄，凍結資金近1.3萬億港元，打破上月上市的農夫山泉凍資逾6700億元紀錄，超額認購約390倍。

根據螞蟻集團在香港交易所官網公布的招股書顯示，招股日期截至當地時間30日中午，預計11月5日在港交所掛牌上市。香港上市發行價格定位每股80.00港元。阿里巴巴集團創始人馬雲在上周六表示，螞蟻集團的IPO定價已於上周五晚在上海確定。他稱，“這是人類有史以來最大規模融資定價，也是五年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價。”

據消息人士透露稱，螞蟻集團在香港和上海兩地上市的籌資規模約為350億美元，這將超過沙特阿美去年12月294億美元的募資紀錄，有望成為全球最大規模的IPO。螞蟻集團是阿里巴巴集團的關聯公司。