從中國來港免檢者染疫 疑為中聯辦人員 港府堅持免檢安排沒問題

香港現有33類人士經中國內地、澳門和台灣入境香港可獲豁免檢疫，而一名新近確診武漢肺炎的44歲男子，即屬獲豁免人士，料是中央政府駐港聯絡辦公室人員，曾謊稱沒有離開香港，但實際有到深圳。食物及衛生局長陳肇始表示，仍在追蹤患者染疫源頭，但他是在潛伏期外往返深圳，故列為本地個案，而中國內地疫情非常穩定，認為豁免安排沒有問題，但她拒絕回應患者是否有違例謊報資料又或會否對他採取執法行動。

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香港昨(30日)新增7宗武肺確診個案，令確診人數增至5320人。新增患者中，6宗為輸入個案，餘下一宗為本地個案，感染源頭不明，根據衛生防護中心資料，44歲男患者報住的北角地址，是中聯辦員工宿舍，而其工作的上環信德中心西座樓層，亦是中聯辦物業。中心傳染病處主任張竹君在記者會交代時指出，患者於本月27日發病，於潛伏期間曾與朋友在體育館打羽毛球，亦曾與朋友到港島柏架山行山，期間有部分時間沒有戴上口罩；另他飯後會在公司茶水間漱口，與他同一小組或曾共享茶水間的同事及朋友均要檢疫。

張竹君稱，患者所屬公司有為員工定期做檢測。當被問及患者是否曾到中國內地及是否為獲豁免人士時，張竹君表示，根據中心資料，患者由農曆新年至今沒有離開過香港。

但到了晚上，防護中心發布補充資料，指上述患者9月底至10月初曾到訪深圳，並於本月6日經深圳灣口岸以豁免人士身分回港，而在9日的病毒檢測結果為陰性。中心確認，患者在潛伏期間，即本月13至26日沒有離港。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，以患者發病時間之長和深圳小區感染風險不高的情況估計，患者在香港染疫的可能性較大。但他表示，若豁免檢疫者入境時不用驗病毒有一定風險，因為旅客感染的風險較其他人高，建議免檢人士即使經陸路回港，入境時亦應留樣本進行檢測。

不過，食衛局長陳肇始今早在電台節目表示，上述患者是在潛伏期以外的時間往返內地，加上中國的疫情非常穩定，豁免安排並無問題，亦不會因為今次個案而卻步。

她又說，會如期由下月起，讓居於大灣區的港人入境香港時豁免接受14天的強制檢疫，但由於人數眾多，不能讓他們同時返港，初時會設置配額。