蔡英文：深化與美國兩黨及台美關係 願在對等尊嚴下，促成兩岸對話

自台北方面消息，台灣總統蔡英文10月31日召開國安高層會議，並就台美關係和兩岸關係等重要議題作出發言。她表示，無論美國大選結果如何，持續深化與美國共和黨及民主黨關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，就是推動台美關xi發展的首要目標。她還談到，願在符合對等尊嚴的原則下，共同促成海峽兩岸之間有意義的對話。

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據中央社報導，蔡英文在當天上午召開國安高層會議，就中國軍事威脅與區域安全、持續深化台美關係、穩定兩岸關係、台灣政經穩定及安全、未來經濟發展等5個面向作出發言。針對持續深化美台關係問題，她指出，近期以來，台灣得到美國主流民意，以及朝野政黨的一致支持。美國國會已經通過《台灣旅行法》、《台北法案》、《台灣保證法》等多項法案；美國行政當局也有多位高層官員訪台，並通過多次軍售案。她指，台美關係的進展，台灣人民有目共睹。她強調，台美關係是台灣外交工作的重中之重，無論選舉結果為何，持續深化與美國共和黨及民主黨之關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，就是推動台美關係發展的首要目標。

蔡英文說，台灣和美國是理念和價值的同盟，相信未來台美關係會在既有互動合作的基礎上，持續鞏固深化，不會受到任何變數的影響。另就大陸軍事威脅問題，她指出，這段時間，中國解放軍在台海、南海乃至東海日益頻密的軍事活動，對區域安全情勢已造成衝擊，作為區域一員，台灣將持續善盡責任。她表示，“證諸歷史，示弱退讓從不會帶來和平，只有堅實的防衛決心和實力，才能捍衛家園。”

蔡英文稱，對於近期以來共軍在區域間的軍事作為，台國防部、國安會應妥為掌握，並針對各種可能的威脅風險縝密評估，務必有萬全準備。她說，“我國也將持續強化防衛戰力的現代化，提升不對稱戰力、推動國防自主，以及後備動員制度改革，以因應對岸軍事擴張及挑釁。”在穩定兩岸關係上，蔡英文重申，維持兩岸關係的穩定，是兩岸共同的利益。雙方應本於相互尊重、善意理解的態度，共同討論和平相處之道、共存之方。她說，“我們願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成兩岸之間有意義的對話；希望北京當局也能負起相對的責任，及早促其實現。”

另對台灣政經穩定及安全問題，蔡英文指出，為避免外在因素影響治安與社會秩序，海巡署、警政署等相關部門，應確實做好維護社會治安、防範虛假信息散布、強化基礎設施安全防護等工作，有力維護台灣民主制度與自由生活的方式。而就台灣未來經濟發展，蔡英文表示，台財經部會要特別注意美國總統大選後金融市場及經濟情勢的變化，並加強落實對受疫情影響產業的紓困措施，重大投資計畫及基礎建設計畫要加速推動，以強化經濟應變能力。