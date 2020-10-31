黎智英私人助理捲入美選戰 美媒稱《蘋果》委制報告指拜登之子與中共有聯繫 《蘋果》和黎否認

美國大選民主黨總統候選人拜登的選情受其兒子亨特「硬盤門」事件影響，美國全國廣播公司（NBC）報道，為抹黑亨特及上述事件奠定基礎的，是一份個多月前在美國極右網站流傳、指控亨特跟中共有可疑聯繫的報告，但負責撰寫報告的分析員身分實屬虛構，而委託撰寫這份報告的，是香港的《蘋果日報》。《蘋果》和創辦人黎智英否認曾經委託任何人撰寫報告，對事件毫不知情；而黎的私人助理Mark Simon則承認，是他以私人名義資助有份參與報告的學者進行「背景調查」，並非撰寫報告，黎氏亦不知情。他其後深夜辭職，以示負責。

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美國廣播公司昨(30日)晨發表報道後，與黎智英私交甚篤的Mark Simon中午已向網媒眾新聞承認，他是以私人名義，以1萬美元委託美國學者包定(Christopher Balding)在半年內對亨特和相關人士進行調查和資料搜集，「翻查公司文件、追蹤電話登記及汽車登記」等，而對方提供的，只是公開信息。他強調，委託與《蘋果日報》無關，而資金雖然來自黎智英的私人公司，但黎並不知情。他深夜在社交平台「推特」發帖，宣布辭職，表示沒有想到處理大部分屬公開數據的報告會釀成錯誤，向黎智英及壹傳媒致歉。他聲言，辭職不是頂罪，是承擔責任。

而在下午，壹傳媒集團執行主席黎智英在推特發帖和錄製片段向員工解釋，指自己被《蘋果》查問時才知曉此事，指他和《蘋果日報》均與報告無關，對事件毫不知情，但相信現時說不知道也沒有人相信，自言事件已損害了他的誠信。他現在得知，他的助手Mark Simon曾用他私人公司的資金支持有關調查的開支，但1萬美元的金額，根本毋須他批准。

根據NBC題為《一個虛構人物如何為泛濫成災的亨特.拜登陰謀奠定基礎》的報道，《紐約郵報》根據亨特交來維修的計算機硬盤而指亨特與俄羅斯和中共有可疑聯繫之前一個多月，美國多個右翼網站已廣泛流傳一份64頁的情報文件，指亨特與中國有生意往來，藉此「毫無根據地指控拜登受惠於中國政府」，但該情報文件的出處：推特上一間名為「颱風調查」（Typhoon Investigations）的情報公司和署名瑞士安全分析師阿斯本（Martin Aspen）的作者均非真有其人，照片亦是合成製作。報道質疑右翼散播這份文件是抹黑亨特及損害拜登競選的動作之一，是為右翼企圖利用涉及亨特的陰謀論炮製十月驚奇「奠定基礎」。

經NBC追查，發現上述文件早期由美國學者包定引述，包定向NBC承認，由於報告主要執筆人擔心人身安全和職業風險，要求匿名，故此虛構阿斯本的名字。但他強調，報告內容是真確的。而他亦有撰寫報告的「小部分」，並參與準備和評估工作。

報道引述包定稱，文件是「由《蘋果日報》委託」製作，而經NBC查詢，「《蘋果日報》一名發言人確認，曾就文件與包定合作」。

香港和台灣的《蘋果日報》昨午先後發聲明，否認曾委託任何人製作上述文件，亦沒有收過NBC查詢。台灣《蘋果日報》聲明進一步指出，在兩個月前收到NBC所指文件，但報道引用的內容「都經過重新查核」。《蘋果》要求NBC儘快澄清。

另外，Mark Simon向眾新聞承認，與包定一起調查的，尚有一名身處澳洲的人負責資料搜集，但由於該人有家人在中國，不會披露其身分。他又說，本月知悉包定以虛構身分及情報諮詢公司發表該份報告，認同手法有問題，但堅稱，報告和《蘋果》報道的內容均沒錯誤。

包定本人在NBC報道後在推特上澄清，他當時回復NBC是《蘋果日報》付款給他做「背景資料搜集」時訂明，這資料不作引述報道(off the record)。但他重申，相信報告準確，報告是基於公司紀錄和IPO招股說明書等文件，絕非「陰謀論」，反而指控主流傳媒拒絕調查拜登與中國的聯繫。