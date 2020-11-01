台灣同志遊行13萬人參與 蔡英文：盼相愛包容成每天關鍵字

2020年第十八屆台灣同志大遊行10月31日在台北街頭登場，雖然受到疫情影響，但主辦單位估計仍有13萬人當天參與。對此，台灣總統蔡英文通過臉書表示，“相愛、包容、更好的台灣不只是今天的關鍵字，也希望是每一天的關鍵字”。她說，“讓我們為此來努力！”

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據悉，今年台灣同志遊行的主題訴求是“成人之美”，訴求在同性婚姻合法化後有諸多平權問題待法制化。受到新冠肺炎影響，全球各地的同志遊行活動也大多因疫情原因取消，作為亞洲唯一立法通過同婚的台灣，當天遊行的主辦單位表示，這一遊行可能是今年地表最大的同志遊行。

此外，台灣監察院長陳菊同樣在臉書上寫道，“2019年5月17日，立法院通過了‘司法院釋字第748號解釋施行法’，並在同年5月24日施行上路，台灣成為婚姻平權的國家。” 陳菊說，但他們知道，這僅只是第一步，未來還有很長的路要走。她表示，將繼續推動人權相關工作，讓台灣人權更加落實，讓人人都能平等、自由、自在、尊重彼此的不同，有尊嚴的活在這塊土地上。

陳菊說，“因為，相愛是人權。”台行政院長蘇貞昌亦稱，同婚專法施行超過一年，“爸爸還是叫爸爸、媽媽還是叫媽媽，家庭價值沒有消失”。他說，“在蔓延全球的疫情中，需要無私的愛包容不同，台灣才會更進步。”

藍營方面，國民黨主席江啟臣星期日在受訪時針對有聲音批評他不敢參加同志遊行以表支持，他對此回應表示，相信去同志遊行“比的不是敢不敢，而是比尊重！”他強調台灣是多元社會包容與尊重，“這才是最可貴的價值”。