大陸一女在港確診新冠 曾接觸23警 多人需隔離

11月1日，香港新增7例新冠病毒確診病例，其中有一例是本土病例。該病例是一名42歲非法入境的大陸女子。該女子在警察掃黃時被拘捕，有23名警察與其接觸過，其中4人為密切接觸者。此外，至少還有十多人被列為密切接觸者。

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據香港《蘋果日報》11月2日的報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君11月1日在記者會上表示，香港新增7例新冠病毒確診病例，其中有一例是一名42歲的大陸女子。

這名大陸女子是8月中到達香港的，一直居住在旺角塘尾道206號東方泛達酒店，她自稱沒有外出；10月28日，警方在一次行動中抓捕了她，並送往旺角警署扣留；10月30日，該女子被轉到青山灣入境事務中心，數小時後又被轉往馬頭角羈留中心，當天該女子出現癥狀，喉痛疼痛，經檢測被確診。

張竹君稱，該女子在酒店時很可能已經感染了。

報導指，10月28日，該女子是在警方“掃黃行動”中被捕。當時警方分別在花園街97號及塘尾道206號拘捕六名大陸女子（年齡在24歲至42歲間），涉嫌非法入境。

香港警方於11月1日晚間在臉書通報說，該大陸女子於10月28日至30日被拘留在旺角警署，有23名警察曾與她接觸，其中4人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

除了旺角警署警察，馬頭角羈留中心、青山灣入境事務中心、旺角警署被拘留的人士，以及部分曾為她搜身及帶她衝涼的工作人員，均被列為密切接觸者，至少有十多人需要被隔離檢疫。

此外，香港11月1日新增的另外6例確診病例，均是境外移入，分別由印尼、菲律賓、土耳其、英國及迪拜經土耳其進入香港。

截至目前，香港累計確診病例達5331人。