加總領事：如有必要，已作好從香港大規模撤僑計畫

加拿大駐港澳總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）近日在出席國會聽證會時表示，加拿大政府已經制定了詳盡的計畫，“如果有必要，會從香港大規模撤僑”。他還指出，如有香港社運人士試圖向領事館尋求庇護，則無法幫助他們。

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目前加中關係因華為孟晚舟案等系列事件趨於緊張，中國駐加拿大大使叢培武還在10月15日警告渥太華接收香港難民，並向媒體稱，“如果加方真正關心香港的穩定和繁榮，真正關心在港30萬加拿大護照持有者的健康與安全以及大量在港經營的加拿大公司利益，就應該支持為打擊暴力犯罪所做的努力。”他的發言隨後也引發了加國政界的強烈關注和不少批評聲音的出現。

據加拿大《環球郵報》星期一報導指，南傑瑞在最新接受加拿大眾議院加中關係特別委員會質詢時表示，如果有需要，加拿大已準備好撤僑。他說，“我們確實有詳細的計畫，我們有可用的資源以覆蓋一系列情況，直到並包括需要將大量的加拿大人緊急離境的情況出現。”他說，根據情況需求，加拿大還有“計畫引入其他資源”。

不過，南傑瑞指出，“現在看來，出現那種極端情況的可能性很低，但我們的工作就是為最極端的情況作計畫。”報導指，試圖逃離的香港人面臨的一個問題是，應對新冠疫情的旅行限制使他們無法登上飛往加拿大的飛機。而在疫情暴發之前，他們可以以遊客身份前往加拿大，並在抵達後請求庇護。當被議員們問及是否會在加拿大駐香港總領館接待尋求庇護的港人問題時，他給予了手足無措的答覆。

南傑瑞說，“加拿大的對外政策與其他大多數國家類似，我們的外交使團、包括領事館，不會在我們的辦公地接受在本國境內提出庇護人的申請。”他指出，目前還沒有尋求庇護者到當地的領事館向加方提出申請，但如果有尋求庇護者提出申請，“我們會向他們提供有關加拿大系統如何運作的信息，但我們無法歡迎他們入內”。南傑瑞稱，希望申請難民身份的人可以在第三國提出申請。但他承認，香港的出境管制可能會阻礙一些港人離境的努力。