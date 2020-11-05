歐洲25國644位議員致函譚德塞支持台灣參加世衛大會

歐洲挺台力道前所未見, 據台灣外交部5日的新聞稿: 歐洲有共計25國、644位國會及歐洲議會議員5日聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，支持台灣參與11月復會的世衛大會（WHA）。受全球疫情影響，第73屆世衛大會今年5月決定舉行秋季復會，預定日期為11月9日。

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中央社報道說：聯名信函高度肯定台灣的防疫成果，提到將台灣排除於世衛之外是不公平、並對全球疾病防治造成危險缺口。聯名函籲請譚德塞落實自己提出的“若不能人人安全，就無人安全（No one is safe until everyone is safe）的目標，邀請台灣以觀察員身分參與世衛大會，並將台灣完全納入世衛的會議、機制及活動，以符合各方利益。

該聯名函由歐洲議會、英國、德國、法國、意大利、葡萄牙、斯洛伐克、瑞典及比利時等各國國會友台小組主席組成的“福爾摩沙俱樂部”（Formosa Club）領銜，參與聯名信的共有25國、644位各國國會及歐洲議會議員。

這25個國家是：奧地利、比利時、克羅地亞、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國、瑞士、挪威及冰島。

聯名函並知會歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。

台灣外交部指出，全歐高達644位跨國、跨黨派議員一致發聲支持台灣參與WHO，這是國際社會廣大民意的具體展現。外交部感謝歐洲眾多理念相近夥伴以前所未有力道展現對台灣的高度支持。

台灣外交部表示，此聯名函是近日波羅的海三國及「中歐四國集團」（Visegrad Group, V4）超過百位國會議員及政要聯名致函譚德塞後，歐洲國家新一波的堅定挺台作為。參與連署聯名函的包括捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）與副議長霍尼克（Jan Horník）、霍斯卡（Miluše Horská）及眾議院副議長菲亞拉（Petr Fiala）；歐洲議會德國籍副議長畢爾（Nicola Beer）、芬蘭籍副議長郝泰拉（Heidi Hautala）及義大利籍副議長卡司陶多（Fabio Massimo Castaldo）等。