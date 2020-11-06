香港電台計畫16日起早間新聞前於各頻道播國歌

自香港方面消息，香港電台計畫自11月16日起，每日早上8時新聞前，於各電台頻道播放國歌。

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據該台報導稱，港台機構傳訊組總監伍曼儀回覆查詢時表示，按照《香港電台約章》，港台的使命包括增加市民對“一國兩制”及其在港實施情況的認識，以及培養市民對公民及國民身分的認同感，她形容播放國歌是“有需要”做的。伍曼儀續指，港台電視部早已如其他電視台一樣，在播放新聞前播國歌，現時亦計畫在電台頻道播放。

此前，曾參與港台去年及今年兩集《鏗鏘集》元朗 7.21 專題節目製作的該台編導蔡玉玲3日被警察上門拘捕，後獲準保釋候審。蔡玉玲隨後向媒體表示，作為記者因進行採訪被警方上門拘捕，心情上必然有衝擊，但會用平常心看待，希望業界不會因今次事件，影響對新聞工作的信念及熱誠。她強調自己多年來一直恪守新聞原則。蔡玉玲稱，不揣測警方行動的背後動機，但認為客觀效果或令公眾對新聞自由有擔心和疑慮。她認為今次拘捕，不單涉及個人，也涉及香港電台，以至其他新聞工作者，往後如何從事新聞報道。

香港特首林鄭月娥6日在結束訪京之行後舉行的記者會上回應這一事件稱，“法律面前人人平等，當中不存在有選擇性執法及檢控，並提醒新聞從業員亦要守法。”她稱，有關的個案已進入司法程序，現在不方便評論。林鄭月娥續指，“香港是個依法辦事的地方，法治是本港的根基，法律面前人人平等，當中不存在有選擇性執法及檢控，認為事件不影響本港新聞自由”。她促請大家放心。她稱，香港的新聞自由獲得《基本法》保障，當局不會打壓新聞自由，同時，新聞從業員亦要守法。

林鄭月娥還表示，《港區國安法》起到震懾效果，自法例實施以來，香港恢復穩定，無再發生大型暴力事件。她認為香港在穩定的環境下，能聚焦經濟發展和改善民生。此前，美國國務院對蔡玉玲被捕事件深表關切，“促請中國共產黨及他們在香港的代理人停止破壞新聞自由”。多個當地的新聞組織亦舉行記者會，抗議警方借拘捕記者無理打壓新聞自由，侵擾公眾利益。