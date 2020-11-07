港台後，又有香港兩電台宣布將每天播放國歌

香港電台11月6日宣布，自 16日起，每天上午8時新聞節目前，於各頻道播放國歌，以此培養市民對公民及國民身分的認同感。最新消息指，香港商業電台、新城電台7日也宣布將採取相同措施。

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據香港商業電台星期六報導指，該電台及香港電台由本月中起實施相關措施，新城電台則未敲定實施日期。商業電台表示，是按既定政府宣傳聲帶（API）機制而播放。香港電台機構傳訊組總監伍曼儀曾解釋稱，日前一次例會上，有提出相關計畫，是為了配合及履行《香港電台約章》提出的使命，包括增加市民對“一國兩制”的認識，以及培養市民的公民及國民身份認同。伍曼儀續稱，有如其他電視台的做法，港台電視部早已有安排每日播國歌的時段。

另據立場新聞報導，港府發言人在回覆查詢時表示，《國歌條例》生效後，持牌聲音廣播機構會透過既定的政府宣傳聲帶（API）機制播國歌，港台亦採取相同做法。發言人補充說，民政事務局轄下的公民教育委員會已製作好新一輯國歌電視宣傳短片、電台宣傳聲帶，“在內容上反映國家包括香港的最新發展”，預計 11 月中全面推出。

港府發言人稱，公民教育委員會致力在學校以外向公眾推廣公民教育，包括提升國民身分認同，自 2006 年開始便無間斷地製作以國歌為主題的政府宣傳短片，作為推廣方泓之一。發言人強調，製作新一輯短片及聲帶只是“更新”，取代自 2006 年使用的宣傳短片及聲帶，“並無改變一貫的做法。”

港府發言人稱，一如其他政府宣傳短片或聲帶的安排，民政事務局正透過政府新聞處落實在不同傳媒播放國歌宣傳短片或聲帶，預計新一輯的宣傳短片或聲帶，將於 11 月中推出。另據了解，香港多個電視台目前每天播放《心繫家國》系列國歌宣傳短片，相關播放安排由 2004 年沿用至今。