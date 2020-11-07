美國再對台軍售：保證台海軍未來9年彈藥需求

自台北方面消息，台灣已經與美國簽署了包括艦用彈藥等18項的採購案，金額達30億6540萬元新台幣。這項採購案預料將可維持各型台海軍艦艇彈藥未來9年的需求補給量。

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根據“台灣政府電子採購網”的最新公告顯示，台灣國防部駐美軍事代表團與美國在台協會日前已經簽署這項採購案並在11月6日公告，合計新台幣30億6540萬元(約合1.07億美元）。協議自2020年10月20日起，執行到2029年9月底截止。

依照台海軍的配置及當地媒體的報導顯示，台灣海軍除了導彈魚雷以外，艦艇上各自配備傳統彈藥武器系統以及反制攻擊系統。分別包括有76毫米單管快炮（部分軍艦加裝2門波佛斯Bofors-L70/40毫米單管快炮）、MK15“方陣”距離武器系統、阿斯洛克反潛火箭（ASROC）和MK36干擾彈發射架等。

據台軍方官員說，這項採購案包含的項目均為台海軍傳統武器所需彈藥，包括海軍艦炮、艦載“方陣”快炮等所需彈藥在內，但不包括魚雷、導彈等精準彈藥在內。因為傳統艦用武器彈藥演訓所用實彈多、需求量大，因此需要定期進行採購補給，以維持戰備需求。

美國國務院星期二還批准了一項6億美元的軍售計畫，其中包括4架無人駕駛海上巡邏機、海上雷達以及其他為飛機提供支持的硬件。美政府10月21日批准了3筆對台軍售的預售計畫，其中包括導彈、火炮和傳感器，總估值18億美元。5天後，美國務院又批准了一項價值23.7億美元的交易，出售100套波音公司製造的“魚叉”（Harpoon）海岸防禦系統。今年早些時候，美方還宣布了另外兩項武器銷售授權，總額為8億美元。

對此，研究機構蘭德公司（Rand Corp.）的高級分析師德里克·格羅斯曼（Derek Grossman）指出，“現在我們看到的是，武器的銷售肯定可以幫助台灣成為堡壘，正所謂，軍售可以讓台灣變成堅不可摧的堡壘來抵禦中國的攻擊。”更早前，華盛頓2019年通過了兩項對台軍售案。其中包括三種獨立的武器系統，包括F-16V戰鬥機和M1A2T主戰坦克，總價值約102億美元。2018年美方批准了一項單筆3.3億美元的備件銷售。特朗普政府在2017年6月給出他上任後，第一筆也是當年唯一一筆總價14.2億美元的軍售。