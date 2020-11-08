蘇貞昌：“九二共識”不存在 馬英九看不清該醒醒了

台灣前總統馬英九11月7日在出席由其基金會等機構舉辦的“馬習會”5周年研討會時表示，期待兩岸都能回到原汁原味的“九二共識”，為兩岸避戰與謀和，甚至能夠促成“蔡習會”，重啟被關閉的兩岸和平大橋。對此，台灣行政院院長蘇貞昌8日回應稱，“馬英九老是看不清楚，中國對於‘九二共識’早已定調，就是‘一個中國’，‘九二共識’根本不存在，馬英九應該醒醒了。”

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針對媒體提問其對馬英九的表態作何看法，蘇貞昌回答說，“中國對於‘九二共識’早已定調，就是‘一國兩制’，就是‘一個中國’。”他續稱，“看看香港，中國是怎麼用‘一國兩制’欺騙及違反承諾，如今香港人為追求民主自由、堅持原有的社會開放進步而努力及受迫害；再看新疆、西藏，台灣人怎麼會放棄生活在自由、民主的天地及國家主權。”

蘇貞昌稱，馬英九應與台灣主流民意站在一起，“如果有能耐的話，就該去改變中國，不要還要用這種根本不存在的，也被中國所定調所謂的‘九二共識’、‘一國兩制’來迷惑人民，台灣人民早在‘馬習會’後讓中國國民黨下台；5年後，馬英九還念念不忘，實在是應該醒醒了。”

就記者追問，馬英九會上所提出的兩岸現任領導人“蔡習會”的可能，蘇貞昌表示，“蔡英文總統曾在國慶演說提及對岸領導人曾公開宣示中國永遠不稱霸等說法”。他補充說，“台灣在平等、互惠、互相尊重的情形下，我們都不放棄任何努力；但要設有前提，所謂一個中國，所謂台灣是他的，這絕對是絕大部分台灣人民不能接受。”媒體提問，兩岸這部分其實是總統職權，有人質疑他是否有逾越。

蘇貞昌回答說，作為蔡英文任命的行政院長，他與後者彼此了解。他說，“對於如何維護台灣主權及國人安全，讓台灣能夠在世界有一席之地，讓台灣人民一起對抗疫情及經濟繼續成長，讓人民安居樂業，這都是蔡總統的信念，也是蔡總統的交代，我一定努力，而且我們彼此都是有最好的默契。”

另對拜登當選美國總統的消息，中央社報導稱，蔡英文回推拜登推文祝賀當選，讓“押寶說”不攻自破。國民黨文傳會副主委鄭照新認為，“談不上互動的單方祝賀推文都能拿來討論，可見執政黨已知過去內宣過頭，已造成對美溝通嚴重障礙，國民黨深感憂慮。” 馬英九亦曾在周五的研討會上批評台灣當局指，“民進黨為了選票，決定‘選邊站’投入美陸對抗，加碼反陸，使得兩岸敵意升高；誠懇建議，民進黨政府面對當前局勢，必須改變‘選邊站’、‘一面倒’的對美政策，改為與大國等距交往，才能為台灣謀取最大利益。”