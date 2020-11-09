傳立法會泛民4議員將被DQ 民主派全體議員：若遭DQ必總辭

延任香港立法會至今復會近一個月，多名建制派人士日前提出，應 DQ 拉布（拖延議事）的民主派立法會議員資格。包括《無線新聞》、《有線新聞》、《香港 01》等多家港媒11月9 日均引述消息指，因被指涉違反《基本法》，民主派公民黨郭榮鏗、郭家麒及楊岳橋，以及會計界梁繼昌將被剝奪立法會議員資格。當晚，li'fa'hui民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，民主派經會議後一致決定，若全國人大常委會決定取消民主派議員資格，19名現任民主派議員將會義無反顧總辭，作最強烈抗議。

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據“香港01”星期一引述消息稱，十三屆全國人大常委會第二十三次會議由11月10日至11日在京舉行。按已公開的議程，並無有關香港的議程。報導稱，但香港政圈傳出，人大常委會將加插議程，處理立法會運作受干擾問題，極可能造成多名民主派議員喪失議員資格。報導還指，已知至少有四名泛民議員屬“高危”，包括在今年原定的 9 月立法會選舉中被剝奪資格的楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。

據悉，這四名民主派議員皆曾報名參選被取消的 9 月香港立法會選舉，但其後被選舉主任 DQ。及後政府取消選舉，人大常委通過現屆立法會延任，公民黨 3 人在經過民調後，決定留任。梁繼昌亦指在諮詢業界後決定留任。但當時已有建制派人士，如人大常委譚耀宗，表明被選舉主任 DQ 的議員不應留任。

而在延任立法會中，民主派亦被建制派批評，指他們多次拉布和製造流會，拖延議會進度。多份建制派報紙也連日向他們發動輿論攻擊，指拉布的議員應被 DQ。報導稱，有資深建制派人士預料，這次人大常委會有可能依照《香港港區國安法》第22條第3款和《基本法》第104條兩個方向，“處理”民主派議員。

另據《明報》報導，被傳在DQ名單上的郭家麒表示，暫時沒有回應，其心情不受影響，“這個政府做什麼事都不會覺得驚訝。” 消息指，民主派議員隨後召開閉門會議，商討是否總辭還擊。據最新消息顯示，立法會民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，民主派經會議後一致決定，若全國人大常委會決定取消民主派議員資格，19名現任民主派議員將會義無反顧總辭，作最強烈抗議。

報導顯示，胡志偉當晚在記者會上宣讀聲明。他指，民主派決定留任一年後，一直依據法律辦事，儘力監察政府施政，若人大決定DQ4名議員，是惱羞成怒的行為，亦不顧香港人的民意，不尊重民主派聲音，故民主派今天一致決定，若人大決定DQ民主派議員，將義無反顧總辭，作為最大的抗議。

有記者問及民主派有否後悔接受延任，以及為何之前有其他議員被 DQ，民主派都無總辭，胡志偉強調，當時民主派延任是希望儘力在有限空間內，阻止對香港不利的法案通過，包括清算過去參與“反送中”運動私示威者、容許大灣區投票等等，他認為今次傳出人大再“DQ”，客觀證明民主派成功令政府及建制派惱羞成怒，過去四年各議員都是由直選產生，有責任為選民發聲、完成立法會工作，今次面對政府全方位打壓，連議員在立法會內抵抗惡法都不容許，才是問題核心。

被傳將被DQ的郭榮鏗表示，民主派一直根據議事規則及法律在議會內做事，但現時人大的做法已像容不下反對聲音，要將反對聲音趕離立法會，做法與《基本法》68條、立法會的產生辦法最終需全部由普選產生的目標違背。有記者問到，民主派議員有否考慮過總辭後，立法會沒有任何民主派議員會有何後果，郭榮鏗反指，記者應反問中央及港府，為何要作為如此嚴酷的決定，直接DQ民主派議員，直言中央又有否考慮過相關決定的後果。民主黨塗謹申稱，“從另一個角度來看，是北京選擇殺死‘一國兩制’，不容許有任何空間”，記者此前問北京為何在現在這刻選擇不實施“一國兩制”。

同樣被傳將遭DQ的梁繼昌稱，若然人大當真要DQ任何一名立法會議員，將會是最不理性的舉動，他強調立法會是按照香港的法律行事，監察政府是議員責任，若中央政府認為某個議員不順眼，便可下令取消其資格，做法完全不理性，也是推翻立法會一向的運作，《基本法》等同廢紙。另被問及會否認為延任是“局”，胡志偉回答說，從另一角度審視，民主派延任的根本原因是政府打算引入惡法，但目前連議員積極發言、嚴肅面對政府議案也不容許，將令立法會變成“無聲狀態”，重申責任在特區政府及中央政府。