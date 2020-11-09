美海軍陸戰隊教官據報抵台教授戰技 台海軍不予評論

台灣媒體近日報導，現役美國海軍陸戰隊教官抵台，於高雄左營軍區傳授突擊、滲透戰技。對此，台灣海軍司令部11月9日回應指，為維護區域和平穩定，台美軍事安全合作交流均正常進行，但有關個案內容，海軍不予評論。

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當地媒體報導稱，“台海軍司令部此時證實，美國海軍陸戰隊抵台，星期一起將連續4周在高雄左營軍區，傳授我方海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊，有關突擊舟、快艇滲透的作戰課程，這也是自從新冠肺炎疫情肆虐全球以來，已經因為疫情中斷7個月以上的兩國軍事交流互動，再次恢復”。

報導續指，台海軍司令部證實，此次互動屬於例行性的台美軍事交流合作訓練，主要希望藉由學習美方機動輔訓小組的經驗，提升海軍陸戰隊的小艇作戰能力。尤其台海軍今年7月3日實施“聯合登陸作戰”操演出意外，造成3死1傷悲劇，台軍方也希望這為期1個月的訓練，加強台海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊，有關突擊舟、快艇滲透的作戰能力。報導稱，這次是台海軍司令部是自1979年台美斷交以來，首度公開證實美軍現役陸戰隊員來台的軍事交流，“時機又在美國大選時期，格外受到矚目”。

不過，據中央社的消息指，台海軍司令部周一上午發布新聞稿表示，為維持區域的和平穩定，台美軍事安全合作交流均維持正常進行；但有關個案內容，海軍不予評論。報導稱，台軍方人士則指出，美陸戰隊來台傳授相關戰技，每年均依計畫進行，並遵照及完成相關防疫規定。