蔡英文：若世衛組織拒台灣參與 喪失全球團結抗疫機會

第73屆世界衛生大會（WHA）11月9日至14日以線上方式復會，儘管日前多方人士呼籲世界衛生組織（WHO）恢復邀請台灣以觀察員身份參會，但WHO並未作出回應。對此，台灣總統蔡英文星期一表示，“疫情威脅下，現在就是世界團結的時刻；世界各國上千位國會議員的行動，說明了支持台灣是國際社會不容忽視的聲音，若WHO仍因北京干預，持續拒絕台灣參與，不僅喪失全球團結抗疫機會，也喪失WHO宣稱的理念。”

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台灣外交部稱，“很遺憾截至目前為止還沒有收到邀請函；對於中國阻撓台灣參與WHO，以及WHO持續漠視2350萬台灣人民的健康人權，外交部表達高度遺憾及強烈不滿”。中央社引述台外交部的話指，在全球仍深陷新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重威脅之際，一再宣稱全球應攜手共同防疫不遺漏任何人的WHO，卻仍基於政治考量，拒絕邀台灣參與WHA，不僅是漠視台灣人民的健康權，對於WHO憲章標誌的“全民均健”崇高目標，無疑也是一大諷刺。

同樣就這一事件，蔡英文通過臉書寫道，這幾天，國際社會友台的力量，紛紛發聲力挺台灣，希望台灣能夠參與，她要一一表達感謝。她說，美國駐日內瓦代表團、日本國會的日華議員懇談會，分別透過聲明和決議，支持台灣受邀參與WHA；拉丁美洲17國合計791位國會議員，以國會決議、連署致函、社群媒體推文或錄影等形式，支持台灣參與WHO。

蔡英文續稱，歐洲25國合計644位國會議員、歐洲議會議員，聯名致函WHO總幹事譚德塞，力挺台灣出席WHA；中歐4國及波羅的海3國合計106位國會議員，也連署並致函譚德塞，一致表達對台灣參與WHO的高度支持。她稱，來自非洲29國合計181位國會議員，組成非洲地區“福爾摩沙俱樂部”，支持台灣參與包括WHO在內的國際組織；橫跨全球五大洲國會議員組成的“對華政策跨國議會聯盟”（IPAC），發表公開聲明呼籲WHO，接納台灣參與WHA及所有相關的會議、機制和活動。

蔡英文稱，“得道多助！來自世界各國、上千位國會議員的行動，說明了支持台灣是國際社會不容忽視的聲音”。她說，“如果WHO仍因為北京當局的干預，持續拒絕台灣的參與，那麼不僅會喪失全球團結抗疫的機會，也喪失了WHO宣稱的人人要健康（Health For All）理念。”她強調，儘管阻礙與威脅仍在，但台灣將不會停止努力，永不放棄每一個能證明“台灣可以幫忙”（ Taiwan Can Help） 的機會。台外交部重申，與衛福部將會善用不斷累積的強大國際支持動能及聲量，持續積極爭取完整參與WHO所有會議、機制及活動。