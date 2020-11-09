被指協助他人潛逃 香港前學生動源成員陸海天被捕

自香港方面消息，港警國安處11月9日在元朗拘捕了前學生動源成員陸海天。他被指曾涉嫌協助前學生動源召集人鍾翰林潛逃。

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據悉，前學生動源曾是香港獨派學生組織，2016年4月5日成立，後於今年6月中國全國人大常委會通過《香港國安法》後，宣布解散香港本部、成立國外分部。該組織的最後一任召集人為現年19歲的鐘翰林。10月27日三名學生動源前成員，被指涉嫌煽動他人分裂國家遭港警國安處人員拘捕。當日鍾翰林原定前往警署報到，後打算前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護期間，於附近咖啡店被國安處探員押走，至於學生動源前成員何忻諾﹑陳渭賢，則於當日分別到田心警署及屯門警署報到期間被捕。

鍾翰林其後被控一項分裂國家、一項串謀發布煽動性刊物罪以及兩項洗黑錢罪，於上月底提訊，及後案件押後至2021年1月再提訊，因裁判官認為他有潛逃及再犯的風險被拒保釋。港警稱，今次被捕的34歲男子姓陸，涉嫌協助罪犯。他被指涉嫌協助鍾翰林潛逃。

學生動源星期一在臉書發文稱，前成員陸海天被警方國安處，以涉嫌協助罪犯潛逃拘捕，已有律師協助。據當地媒體報導，沙田區議員勞越洲證實，被捕人是他的前議員助理，今年四月已離職。勞越洲續稱，現階段正在嘗試聯絡其親友，正在了解事件當中。