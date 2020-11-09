陳明通評美大選後變局:中共或將加速統一進程

日前，美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選，並即將成為美國第46任總統。台灣陸委會主委陳明通11月9日在受訪時表示，“大選過後，中共將試圖尋求重新設定、管控分歧的中美關係，緩和外部壓力，鞏固黨的領導權威與內部政經議程的推進”。他續稱，“中共對台政策不變，可能策略迂迴或加速操作統一進程。”

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陳明通告訴媒體稱，“中共對台政策不會因為美國總統換人做而有改變，美中關係或許有變動，但北京對台政策有一貫性，要審慎以對。”他指出，美中長期競爭態勢不變，不過雙邊衝突局勢或將趨緩，北京方面應會審慎評估美方內部情勢，重訴雙方關係發展。他說，“中共領導人習近平一再指出‘五個絕不答應’、‘中國人民是惹不得的’及‘自力更生、對外開放’等，警告美方勿逾越其核心利益紅線；選後中共副外長樂玉成也強調，未來中美關係有廣泛的共同利益及合作空間，呼籲相向而行。”

陳明通說，“中共將試圖廣泛接觸，尋求重新設定、管控分歧的中美關係，緩和外部壓力，以利鞏固黨領導權威及內部政經議程的推進”。他續指，中共也同時持續施壓台方接受“一中”政治框架，全力阻斷美方對台涉入與合作關係提升。他認為，在美國大選後，“對台政策將可能借美國大選後發展，策略迂迴或加速操作所謂統一進程。”

陳明通表示，台政府將在捍衛民主自由價值的原則下，堅定既定立場，持續維護台海和平穩定， 妥慎應處可能情況。他也呼籲對岸秉持務實理性態度，放棄強加於人的框架，不設前提的溝通對話，以化解對立、 共同促進兩岸良性互動發展。另有記者追問，“拜登親中是否會因為跟中國交往密切而犧牲台灣？”對此，他回答說，假設前提有待驗證，有些事情要從結構面思考，個人因素會有影響，但在區域安全，還是要從一些國際政治權力結構去看比較清楚。

就陳明通的分析，台行政院長蘇貞昌當天提出，“對岸作為一個大國，應對世界負起責任、作出貢獻，才是大國應有的格局，尤其人口那麼多又發生那麼多事，如果把國家力量用來照顧國民，相信對中國人是最好、最應該的。”他強調，“我們同樣會保護國家主權，保護2300萬人民，任何想要吞併我們，想要對主權安全有危害，我們一定寸步不讓，一定會堅持台灣國家主權”。