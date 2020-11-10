台積電創始人張忠謀四度代表台灣出席APEC會議

台灣總統蔡英文11月10宣布將由台積電創始人張忠謀代表台灣出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會。jiang四度代表台灣出席該會議的張忠謀表示，未來將是數位科技非常有影響力的世界，台灣有充分的經驗與實力能貢獻給APEC國家，也可望贏來國際支持。

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APEC會議是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制。出於對新冠肺炎疫情的擔憂，新西蘭計畫取消2021年APEC奧克蘭峰會全部實體會議，峰會將在本月20日以“虛擬化”方式舉行。蔡英文當天在記者會上宣布，再次邀請張忠謀擔任領袖代表，也感謝張忠謀第三度同意代表她出席這場重要的國際會議。蔡英文稱，張忠謀對於科技和數位產業前景，具有卓越的觀點。她稱，今年正值全球供應鏈重整的關鍵時刻，再次借重張忠謀的經驗，將台灣對區域發展的貢獻，以及對未來的規畫和建言，清楚傳達給所有APEC成員，這不但是一個最適當的選擇，同時也非常具有意義。

蔡英文說，期許會上團員們積極參與各項議題討論，同時可以達成兩項任務。第一，再次宣示台灣願意在全球防疫上做出更多的貢獻，同時也讓國際社會了解台灣所做出的努力；台灣也願意與各國共同努力，建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系。她說，“防疫是全球性的議題，沒有一個國家可以置身事外。台灣已經捐贈、和合作交換許多防疫物資，也和許多國家共商防疫策略，分享研究成果，希望能一起繼續推動快篩、疫苗、藥品的研發。”

蔡英文續指，第二，希望台方代表團能夠達成加強台灣和各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈關鍵地位的任務。她說，“面對全球供應鏈重組的時刻，台灣要能拓展供應鏈上中下游的國際鏈結，也要讓台灣透過貢獻高科技產業實力，來共同促成亞太地區的優質成長”。她稱，“台灣也要持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定，深化台灣在APEC的參與，協助台灣企業進行多元全球布局，透過和重要夥伴國家合作，結合彼此的不同優勢，共創雙贏。”

張忠謀致詞表示，很榮幸接獲總統委派擔任APEC代表，這是他第4次出席會議，“但這次不是現場會議，還是有不少遺憾，以前有好幾位朋友這次都見不到了”。他指出，雖然全球疫情嚴峻，但APEC會議卻能如期召開，顯示出數位科技在未來的地位，這次的主題首先聚焦如何在控制疫情下發展經濟，其次為2020年疫情後的展望。張忠謀說，“事實上，台灣早已充分利用數位科技，使得疫情控製成果相當顯著，因此，在未來展望方面，數位健康將是世界非常重要的問題，台灣有經驗可以貢獻給APEC國家”。他強調，“此次台灣有充分的準備與實力，能夠對APEC有很大的貢獻，相信也能為台灣贏來支持，相當期待此次參與會議。”